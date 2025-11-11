Незаконно використав державний газ на 250 млн гривень: на Черкащині перед судом предстане ексголова "Блакитного палива"
Київ • УНН
На Черкащині завершено розслідування щодо колишнього голови правління приватного товариства "Блакитне паливо". Його звинувачують у незаконному використанні державного газу на понад 251 млн гривень.
Деталі
Як встановило слідство, у січні 2023 року через борги підприємству припинили постачання природного газу. Попри це, екскерівник не уклав нових договорів і організував подальше споживання ресурсу.
В період з лютого по червень 2023 року з газорозподільної системи було незаконно відібрано понад 10 млн кубометрів газу. В результаті держава зазнала збитків на понад 251 млн гривень.
Фігурант звинувачується у зловживанні повноваженнями службовою особою приватного підприємства, що завдало тяжких наслідків державним інтересам (ч. 2 ст. 364-1 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає позбавлення волі від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади до 3 років.
Наразі обвинувальний акт скеровано до суду.
