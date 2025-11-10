У паливно-енергетичному секторі викрили масштабну схему: затримано фігуранта справи про розкрадання 5,8 млрд грн
Чоловік, який перебував у міжнародному розшуку за підозрою у привласненні понад 5,8 млрд грн, затриманий в Україні. Він був частиною організованої групи, що діяла в паливно-енергетичному секторі України.
Правоохоронці затримали чоловіка, який понад рік переховувався за кордоном і перебував у міжнародному розшуку. Його підозрюють у привласненні майна на суму понад 5,8 мільярда гривень у складі організованої групи, що діяла в паливно-енергетичному секторі України. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора, пише УНН.
Деталі
За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора було затримано підозрюваного, якому інкримінується злочин за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України – заволодіння майном в особливо великих розмірах, скоєне організованою групою.
За даними слідства, упродовж 2017–2022 років група осіб, до складу якої входили посадові особи великого нафтопереробного підприємства та представники підконтрольних комерційних структур, організувала схему незаконного відчуження паливно-мастильних матеріалів
Компанії, яку були контрольовані учасниками злочинної схеми, отримували нафтопродукти без фактичної оплати, після чого перепродавали їх іншим суб’єктам господарювання. Отримані кошти зловмисники переводили на власні рахунки та привласнювали. Для легалізації незаконних операцій сторони укладали фіктивні договори з відтермінуванням платежів – іноді навіть до двох років після завершення воєнного стану.
Загальні збитки підприємству перевищують 5,8 млрд грн. Така цифра стала відомою після проведення економічної експертизи та аудиторських перевірок.
У 2024 році підозрюваному було вручено повідомлення про підозру, однак він втік за кордон, намагаючись уникнути відповідальності. Згодом чоловіка оголосили в міжнародний розшук.
7 листопада 2025 року його було затримано та доставлено до України. За клопотанням прокурорів суд обрав йому запобіжний захід, деталі якого наразі не розголошуються в інтересах слідства.
