19:55
Сирський заявив, що ворог захопив три населені пункти на Запоріжжі
11 листопада, 16:14 • 27005 перегляди
Завтра графіки відключень діятимуть у більшості регіонів України: без світла будуть від 2 до 4 черг
11 листопада, 15:57 • 35221 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 52633 перегляди
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
11 листопада, 13:20 • 34010 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удар по нафтопереробному заводу в оренбурзькій області рф
11 листопада, 13:01 • 50550 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41539 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 09:41 • 22957 перегляди
Міндіч виїхав за кордон перед обшуками, бо НАБУ не виставили індекси затримки на кордоні - джерела
Ексклюзив
11 листопада, 08:48 • 24863 перегляди
В мережі шириться відео про відсутність світла в столичному метро: в підземці прокоментували
11 листопада, 07:08 • 26292 перегляди
Румунія заявила про падіння і уламки дрона після атаки рф на Україну біля кордону
Уникав відповідей та дав завідомо неправдиві покази: обвинувачення проти свідка у справі детектива НАБУ Магамедрасулова скеровано до суду

Київ • УНН

 32144 перегляди

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо свідка у справі детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова. Свідок надавав неправдиві дані щодо розмови з підозрюваним, що підтверджено експертизами.

Уникав відповідей та дав завідомо неправдиві покази: обвинувачення проти свідка у справі детектива НАБУ Магамедрасулова скеровано до суду

Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт щодо свідка у кримінальному провадженні за фактом пособництва детективу Національного антикорупційного бюро України Руслану Магамедрасулову, якому інкримінують вчинення дій на користь рф та зловживання впливом. У ході допиту в слідчого та на засіданні Печерського районного суду Києва свідок свідомо повідомляв неправдиві дані щодо змісту своєї розмови з підозрюваним. 

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора, передає УНН.

У ході провадження правоохоронці підтвердили неправдивість показів свідка за результатами низки експертиз та аналізом відкритих джерел. Зокрема, фахівці проаналізували автентичність і зміст аудіозаписів розмов. Загалом було проведено сім судових експертиз (лінгвістичні, фоноскопічні та криміналістичні) у чотирьох незалежних державних експертних установах.

Так, лінгвістичні експертизи підтвердили, що підозрюваний детектив НАБУ висловлював намір щодо співпраці з представниками рф. Йдеться про пошук покупців та готовність реалізувати насіння технічних конопель, які належали його родині, особам, пов’язаним із державною програмою підтримки Республіки Дагестан. Підтверджено, що голос на записах належить саме підозрюваному детективу НАБУ, який і висловлював відповідні пропозиції. Сторона захисту заявляла, що йшлося про нібито обговорення Узбекистану, а не Дагестану. Своєю чергою, правоохоронці за участі представників Міністерства аграрної політики України проаналізували нормативну базу обох країн і встановили, що в Узбекистані державних програм із підтримки вирощування технічних (промислових) конопель не існує. Це підтверджено постановою президента Узбекистану від 05.04.2023 №ПП-113. Натомість така державна програма наявна саме в Дагестані (постанова уряду рф №1932 від 26.11.2020 та постанова уряду Республіки Дагестан №25 від 19.02.2024).

В Офісі генпрокурора зауважують, що результати експертних висновків та аналіз відкритих джерел свідчать про те, що аргументи свідка та сторони захисту є недостовірними. Крім того, судова психологічна експертиза встановила, що під час допиту свідок ухилявся від прямих відповідей, давав суперечливі свідчення, намагався уникати розкриття деталей подій, мав ознаки орієнтовно-настановної комунікативної поведінки. Хоча був неодноразово попереджений про відповідальність за неправдиві показання та перебував під присягою.

Своїми діями, як пояснюють правоохоронці, свідок зі своїм захистом намагався створити уявлення про відсутність вини підозрюваного детектива НАБУ.  Крім того, свідком підтверджені тривалі особисті контакти між ним та підозрюваним Русланом Магамедрасуловим, що може пояснювати мотиви викривлення фактів.

Дії свідка кваліфіковано за ч. 1 ст. 384 ККУ. Санкція статті передбачає покарання у вигляді виправних робіт до двох років, арешту до шести місяців або обмеження волі до двох років.

Нагадаємо

21 липня Офіс Генерального прокурора спільно з СБУ затримали керівника одного з територіальних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова. Його підозрюють у пособництві рф.

Наступного дня печерський районний суд Києва відправив Руслана Магамедрасулова під варту.

СБУ заявила, що інформація про нібито політичні мотиви затримання співробітника НАБУ Руслана Магамедрасулова, не відповідає дійсності. Також у службі стверджують, що всі чутки про те, що нібито Руслан Магамедрасулов займався документуванням одного з відомих українських бізнесменів не відповідають дійсності.

23 вересня Київський апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова. Захист підозрюваного просив скасувати рішення Печерського районного суду й обрати більш мякий запобіжний захід.

Лілія Подоляк

ПолітикаКримінал та НП
Війна в Україні
Національне антикорупційне бюро України
Служба безпеки України
Узбекистан
Київ