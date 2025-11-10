В топливно-энергетическом секторе разоблачена масштабная схема: задержан фигурант дела о хищении 5,8 млрд грн
Мужчина, находившийся в международном розыске по подозрению в присвоении более 5,8 млрд грн, задержан в Украине. Он был частью организованной группы, действовавшей в топливно-энергетическом секторе Украины.
Правоохранители задержали мужчину, который более года скрывался за границей и находился в международном розыске. Его подозревают в присвоении имущества на сумму более 5,8 миллиарда гривен в составе организованной группы, действовавшей в топливно-энергетическом секторе Украины. Об этом сообщает Офис Генпрокурора, пишет УНН.
Детали
При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора был задержан подозреваемый, которому инкриминируется преступление по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины – завладение имуществом в особо крупных размерах, совершенное организованной группой.
По данным следствия, в течение 2017–2022 годов группа лиц, в состав которой входили должностные лица крупного нефтеперерабатывающего предприятия и представители подконтрольных коммерческих структур, организовала схему незаконного отчуждения горюче-смазочных материалов
Компании, контролируемые участниками преступной схемы, получали нефтепродукты без фактической оплаты, после чего перепродавали их другим субъектам хозяйствования. Полученные средства злоумышленники переводили на собственные счета и присваивали. Для легализации незаконных операций стороны заключали фиктивные договоры с отсрочкой платежей – иногда даже до двух лет после завершения военного положения.
Общие убытки предприятию превышают 5,8 млрд грн. Такая цифра стала известна после проведения экономической экспертизы и аудиторских проверок.
В 2024 году подозреваемому было вручено уведомление о подозрении, однако он сбежал за границу, пытаясь избежать ответственности. Впоследствии мужчину объявили в международный розыск.
7 ноября 2025 года он был задержан и доставлен в Украину. По ходатайству прокуроров суд избрал ему меру пресечения, детали которой пока не разглашаются в интересах следствия.
