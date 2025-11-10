$41.980.11
13:36
Рождественский пост 2025: дата начала, правила питания и запретыPhoto
Эксклюзив
13:10
До 8 лет тюрьмы для ТЦК за мобилизацию забронированных и тех, кто не подлежит призыву: когда Рада может принять закон, и достаточно ли наказание
Эксклюзив
12:12
Министр образования Лесной оставил на должности и.о. ректора Государственного биотехнологического университета человека нардепа-взяточника Одарченко
10:02
"Зонты - обязательно": циклон Niksala принесет в Украину дожди и похолоданиеPhoto
Эксклюзив
09:50
Как сегодня защищают украинский язык - интервью с Уполномоченным по защите государственного языка
Эксклюзив
09:28
На Прикарпатье несовершеннолетний водитель сбил пешехода насмерть
10 ноября, 08:17
Правоохранители проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетикиPhoto
10 ноября, 04:17
В шаге от отмены самого длинного шатдауна: Сенат США поддержал законопроект о финансировании правительства
10 ноября, 00:30
Зеленский: Путин может напасть на ЕС до завершения войны в Украине
9 ноября, 12:22
Туман накроет большинство регионов Украины 10 ноября: видимость снизится до 200 метров
В топливно-энергетическом секторе разоблачена масштабная схема: задержан фигурант дела о хищении 5,8 млрд грн

Киев • УНН

 2192 просмотра

Мужчина, находившийся в международном розыске по подозрению в присвоении более 5,8 млрд грн, задержан в Украине. Он был частью организованной группы, действовавшей в топливно-энергетическом секторе Украины.

В топливно-энергетическом секторе разоблачена масштабная схема: задержан фигурант дела о хищении 5,8 млрд грн

Правоохранители задержали мужчину, который более года скрывался за границей и находился в международном розыске. Его подозревают в присвоении имущества на сумму более 5,8 миллиарда гривен в составе организованной группы, действовавшей в топливно-энергетическом секторе Украины. Об этом сообщает Офис Генпрокурора, пишет УНН.

Детали

При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора был задержан подозреваемый, которому инкриминируется преступление по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины – завладение имуществом в особо крупных размерах, совершенное организованной группой.

По данным следствия, в течение 2017–2022 годов группа лиц, в состав которой входили должностные лица крупного нефтеперерабатывающего предприятия и представители подконтрольных коммерческих структур, организовала схему незаконного отчуждения горюче-смазочных материалов 

– сообщили в ОГП.

Компании, контролируемые участниками преступной схемы, получали нефтепродукты без фактической оплаты, после чего перепродавали их другим субъектам хозяйствования. Полученные средства злоумышленники переводили на собственные счета и присваивали. Для легализации незаконных операций стороны заключали фиктивные договоры с отсрочкой платежей – иногда даже до двух лет после завершения военного положения.

Общие убытки предприятию превышают 5,8 млрд грн. Такая цифра стала известна после проведения экономической экспертизы и аудиторских проверок. 

В 2024 году подозреваемому было вручено уведомление о подозрении, однако он сбежал за границу, пытаясь избежать ответственности. Впоследствии мужчину объявили в международный розыск.

7 ноября 2025 года он был задержан и доставлен в Украину. По ходатайству прокуроров суд избрал ему меру пресечения, детали которой пока не разглашаются в интересах следствия.

Степан Гафтко

Криминал и ЧП
Энергетика
Военное положение
Война в Украине
Украина