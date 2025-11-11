Незаконно использовал государственный газ на 250 млн гривен: на Черкасщине перед судом предстанет экс-глава "Голубого топлива"
Киев • УНН
На Черкасщине завершено расследование в отношении бывшего председателя правления частного общества "Голубое топливо". Его обвиняют в незаконном использовании государственного газа на более чем 251 млн гривен.
В Черкасской области завершили расследование в отношении бывшего председателя правления частного общества "Голубое топливо". Речь идет о незаконном использовании государственного газа на 250 млн гривен, сообщает УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора.
Детали
Как установило следствие, в январе 2023 года из-за долгов предприятию прекратили поставки природного газа. Несмотря на это, экс-руководитель не заключил новых договоров и организовал дальнейшее потребление ресурса.
В период с февраля по июнь 2023 года из газораспределительной системы было незаконно отобрано более 10 млн кубометров газа. В результате государство понесло убытки на более чем 251 млн гривен.
Фигурант обвиняется в злоупотреблении полномочиями должностным лицом частного предприятия, что повлекло тяжкие последствия государственным интересам (ч. 2 ст. 364-1 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности до 3 лет.
В настоящее время обвинительный акт направлен в суд.
В топливно-энергетическом секторе разоблачена масштабная схема: задержан фигурант дела о хищении 5,8 млрд грн10.11.25, 15:14 • 5196 просмотров