Незаконно использовал государственный газ на 250 млн гривен: на Черкасщине перед судом предстанет экс-глава "Голубого топлива"

Эксклюзив
12:30 • 292 просмотра
Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине
Эксклюзив
09:41 • 10405 просмотра
Миндич выехал за границу перед обысками, потому что НАБУ не выставило индексы задержки на границе - источники
Эксклюзив
08:48 • 17269 просмотра
В сети распространяется видео об отсутствии света в столичном метро: в подземке прокомментировали
07:08 • 21012 просмотра
Румыния заявила о падении и обломках дрона после атаки рф на Украину у границы
11 ноября, 05:31 • 25441 просмотра
Рекорд за 2 года: ЕС в сентябре предоставил защиту более 79 тыс. беженцам из Украины, названы страны-лидеры
10 ноября, 21:39 • 63401 просмотра
Сырский: Россия бросила 150 тысяч солдат на Покровск, чтобы прорвать оборону ВСУ
10 ноября, 18:35 • 75528 просмотра
Каждый, кто строил схемы, должен получить четкий процессуальный ответ: Зеленский отреагировал на разоблачение коррупции в энергетике
10 ноября, 17:42 • 103371 просмотра
Украину ждет еще один день с отключениями: как 11 ноября будут действовать графики и сколько очередей будет без света
10 ноября, 13:36 • 124312 просмотра
Рождественский пост 2025: дата начала, правила питания и запретыPhoto
Эксклюзив
10 ноября, 13:10 • 125823 просмотра
До 8 лет тюрьмы для ТЦК за мобилизацию забронированных и тех, кто не подлежит призыву: когда Рада может принять закон, и достаточно ли наказание
публикации
Эксклюзивы
Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине
Эксклюзив
12:30 • 292 просмотра
Топ-5 оригинальных рецептов блюд с редькойPhoto10 ноября, 14:34 • 74586 просмотра
Рождественский пост 2025: дата начала, правила питания и запретыPhoto10 ноября, 13:36 • 124312 просмотра
"Разорвать нельзя оставить": как МОН и нардеп Гришина покрывают влияние беглого взяточника Одарченко на университет в Харькове10 ноября, 13:27 • 59717 просмотра
До 8 лет тюрьмы для ТЦК за мобилизацию забронированных и тех, кто не подлежит призыву: когда Рада может принять закон, и достаточно ли наказание
Эксклюзив
10 ноября, 13:10 • 125823 просмотра
Незаконно использовал государственный газ на 250 млн гривен: на Черкасщине перед судом предстанет экс-глава "Голубого топлива"

Киев • УНН

 • 968 просмотра

На Черкасщине завершено расследование в отношении бывшего председателя правления частного общества "Голубое топливо". Его обвиняют в незаконном использовании государственного газа на более чем 251 млн гривен.

Незаконно использовал государственный газ на 250 млн гривен: на Черкасщине перед судом предстанет экс-глава "Голубого топлива"

В Черкасской области завершили расследование в отношении бывшего председателя правления частного общества "Голубое топливо". Речь идет о незаконном использовании государственного газа на 250 млн гривен, сообщает УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Детали

Как установило следствие, в январе 2023 года из-за долгов предприятию прекратили поставки природного газа. Несмотря на это, экс-руководитель не заключил новых договоров и организовал дальнейшее потребление ресурса.

В период с февраля по июнь 2023 года из газораспределительной системы было незаконно отобрано более 10 млн кубометров газа. В результате государство понесло убытки на более чем 251 млн гривен.

Фигурант обвиняется в злоупотреблении полномочиями должностным лицом частного предприятия, что повлекло тяжкие последствия государственным интересам (ч. 2 ст. 364-1 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности до 3 лет.

В настоящее время обвинительный акт направлен в суд.

В топливно-энергетическом секторе разоблачена масштабная схема: задержан фигурант дела о хищении 5,8 млрд грн10.11.25, 15:14 • 5196 просмотров

Евгений Устименко

