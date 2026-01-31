Негода залишила без світла понад 600 міст і сіл: ситуація по областях
Київ • УНН
Внаслідок негоди знеструмлено 617 населених пунктів у чотирьох областях України. Найбільше постраждала Одеська область, де без світла залишилися 363 населені пункти.
Негода залишила без електропостачання частину жителів у чотирьох областях, найбільше - на Одещині, повідомили у ДСНС України у суботу, пише УНН.
За інформацією НЕК "Укренерго", внаслідок погіршення погодних умов (налипання мокрого снігу, ожеледь та пориви вітру) знеструмлено 617 населених пунктів у 4 областях (Одеська - 363, Кіровоградська - 197, Полтавська - 46 та Сумська - 11)
В енергокомпанії ДТЕК зокрема повідомили, що уночі 31 січня складні погодні умови майже по всій Одеській області призвели до обривів проводів і пошкодження елементів електромереж через намерзання льоду.
Станом на ранок 31 січня без світла залишаються клієнти в Подільському, Березівському, Роздільнянському, Білгород-Дністровському та Одеському районах. В Одесі електропостачання забезпечується для об’єктів критичної інфраструктури, зазначили у ДТЕК.
