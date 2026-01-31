$42.850.00
30 січня, 18:51 • 18636 перегляди
Україна та росія наблизилися “дуже близько до угоди” - Трамп
30 січня, 18:30 • 34872 перегляди
Якщо не було опалення - не буде й рахунку: в Україні автоматично перерахують суми у платіжках
Ексклюзив
30 січня, 18:21 • 35620 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 17:20 • 24667 перегляди
"Всі ці відео - це "Голівуд": у Силах оборони Півдня спростували захоплення Тернуватого, Річного та Злагоди
Ексклюзив
30 січня, 15:18 • 23513 перегляди
Чого чекає бізнес та чи можливий результативний діалог з держорганами: відповіли в Американський торговельній палаті
Ексклюзив
30 січня, 13:54 • 21082 перегляди
Вірус з високою летальністю Ніпах шириться Азією: що це за інфекція і чи є загроза для України
Ексклюзив
30 січня, 12:21 • 21682 перегляди
Не виявили чи не хотіли виявити? В МОЗ заявили, що дві компанії, повʼязані зі скандальною клінікою Odrex успішно пройшли перевірку
30 січня, 11:34 • 21590 перегляди
Зеленський: без ударів по енергетиці вночі, але росія переорієнтувала атаки на логістику, пошкодила склади американської компанії
Ексклюзив
30 січня, 10:25 • 22560 перегляди
У Києві під час ремонту знайшли муміфіковане тіло чоловіка: його було роками замкнено в квартирі
30 січня, 09:11 • 26578 перегляди
Рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям обмежили через атаки рф - Укрзалізниця
Негода залишила без світла понад 600 міст і сіл: ситуація по областях

Київ • УНН

 • 460 перегляди

Внаслідок негоди знеструмлено 617 населених пунктів у чотирьох областях України. Найбільше постраждала Одеська область, де без світла залишилися 363 населені пункти.

Негода залишила без електропостачання частину жителів у чотирьох областях, найбільше - на Одещині, повідомили у ДСНС України у суботу, пише УНН.

За інформацією НЕК "Укренерго", внаслідок погіршення погодних умов (налипання мокрого снігу, ожеледь та пориви вітру) знеструмлено 617 населених пунктів у 4 областях (Одеська - 363, Кіровоградська - 197, Полтавська - 46 та Сумська - 11)

- повідомили у ДСНС.

В енергокомпанії ДТЕК зокрема повідомили, що уночі 31 січня складні погодні умови майже по всій Одеській області призвели до обривів проводів і пошкодження елементів електромереж через намерзання льоду.

Станом на ранок 31 січня без світла залишаються клієнти в Подільському, Березівському, Роздільнянському, Білгород-Дністровському та Одеському районах. В Одесі електропостачання забезпечується для об’єктів критичної інфраструктури, зазначили у ДТЕК.

Ще один день із графіками: завтра по всій Україні вимикатимуть світло30.01.26, 19:41 • 4466 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоЕкономікаПогода та довкілля
Морози в Україні
Енергетика
Відключення світла
Сніг в Україні
Електроенергія
Сумська область
Кіровоградська область
Полтавська область
Одеська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
ДТЕК
Укренерго
Одеса