Непогода оставила без света более 600 городов и сел: ситуация по областям

Киев • УНН

 • 2998 просмотра

В результате непогоды обесточены 617 населенных пунктов в четырех областях Украины. Больше всего пострадала Одесская область, где без света остались 363 населенных пункта.

Непогода оставила без света более 600 городов и сел: ситуация по областям

Непогода оставила без электроснабжения часть жителей в четырех областях, больше всего - в Одесской, сообщили в ГСЧС Украины в субботу, пишет УНН.

По информации НЭК "Укрэнерго", в результате ухудшения погодных условий (налипание мокрого снега, гололед и порывы ветра) обесточены 617 населенных пунктов в 4 областях (Одесская - 363, Кировоградская - 197, Полтавская - 46 и Сумская - 11)

- сообщили в ГСЧС.

В энергокомпании ДТЭК в частности сообщили, что ночью 31 января сложные погодные условия почти по всей Одесской области привели к обрывам проводов и повреждению элементов электросетей из-за намерзания льда.

По состоянию на утро 31 января без света остаются клиенты в Подольском, Березовском, Раздельнянском, Белгород-Днестровском и Одесском районах. В Одессе электроснабжение обеспечивается для объектов критической инфраструктуры, отметили в ДТЭК.

Еще один день с графиками: завтра по всей Украине будут отключать свет30.01.26, 19:41 • 4564 просмотра

Юлия Шрамко

