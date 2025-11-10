Не буду реагувати, не розумію претензій: глава Міненерго Гринчук про зареєстровану у Раді постанову про її звільнення
Київ • УНН
Юлія Гринчук заявила, що не реагуватиме на зареєстровану в парламенті постанову про її звільнення, оскільки не розуміє претензій. Міністерка наголосила, що продовжує виконувати свої обов’язки.
Міністерка енергетики Юлія Гринчук не буде реагувати на зареєстровану в парламенті постанову про її звільнення. Про це вона заявила під час брифінгу, передає УНН.
"Я не буду на це реагувати, тому що я не розумію претензій (...) Я б не хотіла реагувати на домисли, які публікуються, та на заяви, які робляться" - сказала міністерка.
Гринчук наголосила, що продовжує виконувати свої обов’язки: "Я роблю свою роботу".
Міністерка не деталізувала претензії депутатів і не повідомила, чи планує особисто коментувати ситуацію надалі.
Нагадаємо
У Верховній Раді України зареєстрували проєкти постанов про звільнення нинішнього міністра юстиції і колишнього міністра енергетики України Германа Галущенка, а також нинішнього міністра енергетики України Світлани Гринчук.
Контекст
Вранці 10 листопада нардеп Ярослав Железняк повідомив, що НАБУ проводить обшук у ексміністра енергетики, а нині міністра юстиції, Германа Галущенко. За інформацією Железняка, обшуки також тривають у компанії "Енергоатом". Згодом у САП підтвердили операцію з викриття корупційної схеми впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом".
У САП також повідомили, що йдеться про нібито систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому" в розмірі від 10 до 15% від вартості контрактів.
Згодом НАБУ оприлюднило частину записів у масштабній корупційній справі в енергетиці. Операція має назву "Мідас".
Під час обшуку в офісі одного зі співорганізаторів корупційної схеми правоохоронці віднайшли "цікавий артефакт" з російською символікою. Зокрема, записник, на обкладинці видніється напис – "Служба безопасности президента российской федерации", а також відповідне лого.