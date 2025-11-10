$41.980.11
Не буду реагировать, не понимаю претензий: глава Минэнерго Гринчук о зарегистрированном в Раде постановлении о ее увольнении

Киев • УНН

 • 932 просмотра

Юлия Гринчук заявила, что не будет реагировать на зарегистрированное в парламенте постановление о ее увольнении, поскольку не понимает претензий. Министр подчеркнула, что продолжает выполнять свои обязанности.

Не буду реагировать, не понимаю претензий: глава Минэнерго Гринчук о зарегистрированном в Раде постановлении о ее увольнении

Министр энергетики Юлия Гринчук не будет реагировать на зарегистрированное в парламенте постановление о ее увольнении. Об этом она заявила во время брифинга, передает УНН.

"Я не буду на это реагировать, потому что я не понимаю претензий (...) Я бы не хотела реагировать на домыслы, которые публикуются, и на заявления, которые делаются" - сказала министр.

Гринчук подчеркнула, что продолжает выполнять свои обязанности: "Я делаю свою работу".

Министр не детализировала претензии депутатов и не сообщила, планирует ли лично комментировать ситуацию в дальнейшем.

Напомним

В Верховной Раде Украины зарегистрировали проекты постановлений об увольнении нынешнего министра юстиции и бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко, а также нынешнего министра энергетики Украины Светланы Гринчук.

Контекст

Утром 10 ноября нардеп Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыск у экс-министра энергетики, а ныне министра юстиции, Германа Галущенко. По информации Железняка, обыски также продолжаются в компании "Энергоатом". Впоследствии в САП подтвердили операцию по разоблачению коррупционной схемы влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом".

В САП также сообщили, что речь идет о якобы систематическом получении неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10 до 15% от стоимости контрактов.

Впоследствии НАБУ обнародовало часть записей по масштабному коррупционному делу в энергетике. Операция называется "Мидас".

Во время обыска в офисе одного из соорганизаторов коррупционной схемы правоохранители обнаружили "интересный артефакт" с российской символикой. В частности, записную книжку, на обложке которой виднеется надпись – "Служба безопасности президента российской федерации", а также соответствующий логотип.

Алла Киосак

ЭкономикаПолитика
Энергетика
Обыск
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Украина