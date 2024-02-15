НАТО може створити новий навчальний центр для ЗСУ - ЗМІ
Київ • УНН
НАТО планує відкрити навчальний центр для Збройних сил України, щоб допомогти країні перейти на стандарти Альянсу та підвищити рівень підтримки України.
НАТО планує відкрити навчальний центр для підготовки бійців Збройних сил України, що допоможе Києву перейти до стандартів Альянсу. Про це з посиланням на власні джерела пише іспанська газета La Pais, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що новий проєкт, який доповнить навчальну місію Європейського Союзу повинен допомогти Україні не тільки здійснити військову підготовку своїх військовослужбовців, але й навчити їх стратегії військового управління
За інформацією газети, проєкт буде реалізований, щоб допомогти українським силам відповідати стандартам НАТО.
Зазначається, що міністри оборони Альянсу під час своїх зустрічей у Брюсселі цього тижня оформлять "деталі проєкту", який, ймовірно, отримає остаточне схвалення на саміті НАТО у Вашингтоні в липні цього року.
Наразі союзники обговорюють, як буде фінансуватися новий центр та який тип інструкторів слід залучити.
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Це можуть бути інструктори, які базуються на новій базі, або персонал, надісланий членами Альянсу на більш короткі терміни
Окрім того, у виданні наголосили, що створення нового навчального центру ЗСУ вносить "новий елемент" у відносини між НАТО та Україною.
Доповнення
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що НАТО продовжить допомагати Україні наближатися до стандартів Альянсу в таких сферах, як закупівлі та логістика.
Окрім того, перед зустріччю міністрів оборони НАТО в Брюсселі, він наголосив, що підтримка Києва - це інвестиції у безпеку НАТО.
Нагадаємо
Міністр оборони Рустем Умєров обговорив у Києві з головою Представництва НАТО в Україні Карен МакТір перехід України на стандарти Альянсу в усіх військових сферах.
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