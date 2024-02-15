НАТО может создать новый учебный центр для ВСУ - СМИ

НАТО планирует открыть учебный центр для подготовки бойцов Вооруженных сил Украины, что поможет Киеву перейти к стандартам Альянса. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет испанская газета La Pais, передает УНН.

Детали

Отмечается, что новый проект, который дополнит учебную миссию Европейского Союза должен помочь Украине не только осуществить военную подготовку своих военнослужащих, но и научить их стратегии военного управления

По информации газеты, проект будет реализован, чтобы помочь украинским силам соответствовать стандартам НАТО.

Отмечается, что министры обороны Альянса во время своих встреч в Брюсселе на этой неделе оформят "детали проекта", который, вероятно, получит окончательное одобрение на саммите НАТО в Вашингтоне в июле этого года.

Сейчас союзники обсуждают, как будет финансироваться новый центр и какой тип инструкторов следует привлечь.

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Это могут быть инструкторы, которые базируются на новой базе, или персонал, присланный членами Альянса на более короткие сроки - пишет La Pais со ссылкой на собственные источники.

Кроме того, в издании отметили, что создание нового учебного центра ВСУ вносит "новый элемент" в отношения между НАТО и Украиной.

Дополнение

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО продолжит помогать Украине приближаться к стандартам Альянса в таких сферах, как закупки и логистика.

Кроме того, перед встречей министров обороны НАТО в Брюсселе, он отметил, что поддержка Киева - это инвестиции в безопасность НАТО.

Напомним

Министр обороны Рустем Умеров обсудил в Киеве с главой Представительства НАТО в Украине Карен МакТир переход Украины на стандарты Альянса во всех военных сферах.

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