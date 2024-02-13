Умеров и Сырский обсудили с командующим войсками НАТО в Европе увеличение средств РЭБ

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Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"
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Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"

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ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
12.02.24  •  152382 просмотра

ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

Эксклюзив
Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ
12.02.24  •  181995 просмотра

Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ

Эксклюзив
Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля
12.02.24  •  180185 просмотра

Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

Эксклюзив
Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  286063 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

Эксклюзив
Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
09.02.24  •  335824 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

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Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты
09.02.24  •  275114 просмотра

Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты

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Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
08.02.24  •  303301 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

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Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
08.02.24  •  326365 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

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Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
08.02.24  •  256822 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Умеров и Сырский обсудили с командующим войсками НАТО в Европе увеличение средств РЭБ

Министр обороны Украины и Главнокомандующий Вооруженных сил обсудили с Командующим объединенных вооруженных сил НАТО в Европе усиление возможностей Украины в области радиоэлектронной борьбы для нейтрализации угроз от вражеских беспилотных летательных аппаратов.

Война •   •  11041 просмотра
Умеров и Сырский обсудили с командующим войсками НАТО в Европе увеличение средств РЭБ

Министр финансов Украины и посол США обсудили экономическую поддержку Украины со стороны США в условиях войны

Министр финансов Украины Сергей Марченко встретился с послом США Бриджит Бринк и директором USAID Джимом Хоупом, чтобы обсудить экономическую ситуацию в Украине и выразить благодарность за финансовую поддержку США.

Война •   •  13406 просмотра
Министр финансов Украины и посол США обсудили экономическую поддержку Украины со стороны США в условиях войны

Турция не спешит согласовать заявку Рютте на пост главы НАТО: чего хочет

Турция хочет получить от Рютте гарантии того, что он не проявит предвзятости по отношению к Турции и не поддастся давлению со стороны Греции и Кипра, прежде чем утвердить его кандидатуру на пост главы НАТО.

Политика •   •  8892 просмотра
Турция не спешит согласовать заявку Рютте на пост главы НАТО: чего хочет

В Чернигове взорвалась машина, в которой были мужчина и женщина. Их госпитализировали

В Чернигове взорвался автомобиль, в результате чего пострадали мужчина и женщина, которые находились в салоне, их госпитализировали. Полиция расследует причину взрыва вместе со взрывотехниками.

Криминал и ЧП •   •  10204 просмотра
В Чернигове взорвалась машина, в которой были мужчина и женщина. Их госпитализировали

Ермак обсудил с советником Президента ЮАР подготовку к саммиту мира в Швейцарии

Глава Офиса президента Украины обсудил с советником по национальной безопасности ЮАР подготовку к предстоящему мирному саммиту в Швейцарии, уделив особое внимание роли ЮАР в переговорах.

Политика •   •  11254 просмотра
Ермак обсудил с советником Президента ЮАР подготовку к саммиту мира в Швейцарии

Масштабный пожар в российской Анапе: есть раненый, в городе возможны отключения света

В российском курортном городе Анапа загорелась многоэтажка, охваченная огнем на площади более 1000 квадратных метров, а крыша частично обвалилась. Более 100 пожарных с помощью 37 единиц техники пытаются обуздать пламя.

Криминал и ЧП •   •  11386 просмотра
Масштабный пожар в российской Анапе: есть раненый, в городе возможны отключения света

По оценкам ЮНЕСКО, на восстановление украинских культурных объектов, поврежденных войной, необходимо 9 миллиардов долларов и 10 лет

По оценкам ЮНЕСКО, для восстановления украинских туристических объектов, поврежденных российскими военными, нужно 9 миллиардов долларов и 10 лет.

Война •   •  16464 просмотра
По оценкам ЮНЕСКО, на восстановление украинских культурных объектов, поврежденных войной, необходимо 9 миллиардов долларов и 10 лет

Дело Пашинского: суд отправил под арест бизнесмена Тищенко

Высший антикоррупционный суд оставил под стражей бизнесмена Сергея Тищенко по обвинению в присвоении нефтепродуктов и нанесении государству ущерба на сумму почти 1 миллиард гривен вместе с бывшим народным депутатом Сергеем Пашинским.

Криминал и ЧП •   •  12463 просмотра
Дело Пашинского: суд отправил под арест бизнесмена Тищенко

путин через посредников предлагал США заморозить войну в Украине. Вашингтон отверг предложение - Reuters

путин предложил "прекращение огня" в Украине, чтобы заморозить войну, но контакты с США закончились ничем. Источник сообщил, что американцы не хотели давить на Украину.

Война •   •  19430 просмотра
путин через посредников предлагал США заморозить войну в Украине. Вашингтон отверг предложение - Reuters

Главная ценность - жизнь нашего солдата: Сырский сравнил потери рф и Украины в войне

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины заявил, что сохранение жизни украинских солдат является наивысшим приоритетом, в отличие от российского командования.

Война •   •  20464 просмотра
Главная ценность - жизнь нашего солдата: Сырский сравнил потери рф и Украины в войне