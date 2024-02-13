Умеров и Сырский обсудили с командующим войсками НАТО в Европе увеличение средств РЭБ

Министр обороны Рустем Умеров и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провели разговор с партнерами - Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генералом Кристофером Каволи и командующим Группы содействия безопасности Украины генерал-лейтенантом Антонио Агуто. Об этом сообщил глава украинского оборонного ведомства на своей фейсбук-странице, передает УНН.

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Четкий и предметный разговор. Обсудили наши военные планы на 2024 год. Главком озвучил приоритеты. Среди них - оптимизация структуры ВСУ, улучшение качества подготовки наших военных, доукомплектование существующих бригад и создание новых, обеспечение регулярных потребностей в оружии и технике отметил Умеров.

Отдельно обсудили постоянное увеличение средств РЭБ, чтобы нивелировать угрозу вражеских дронов. Также затронули тему обеспечения ротации бойцов на фронте.

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