Умєров та Сирський обговорили з командувачем військ НАТО у Європі збільшення засобів РЕБ

Міністр оборони Рустем Умєров та головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провели розмову з партнерами — Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі генералом Крістофером Каволі та командувачем Групи сприяння безпеці України генерал-лейтенантом Антоніо Агуто. Про це повідомив очільник українського оборонного відомства на своїй фейсбук-сторінці, передає УНН.

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Чітка та предметна розмова. Обговорили наші воєнні плани на 2024 рік. Головком озвучив пріоритети. Серед них – оптимізація структури ЗСУ, покращення якості підготовки наших військових, доукомплектування існуючих бригад і створення нових, забезпечення регулярних потреб у зброї і техніці відзначив Умєров.

Окремо обговорили постійне збільшення засобів РЕБ, щоб нівелювати загрозу ворожих дронів. Також порушили тему забезпечення ротації бійців на фронті.

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