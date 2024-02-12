Зеленський провів перше засідання Ставки в оновленому складі: доповідали Сирський та Баргилевич

Президент України Володимир Зеленський провів перше засідання Ставки в оновленому складі. Були доповіді Головкома Олександра Сирського та начальника Генерального штабу Анатолія Баргилевича, передає УНН.

"Перша Ставка в оновленому складі. Пріоритетні питання незмінні: фронт і захист прифронтових регіонів, людей та критичної інфраструктури від російського повітряного терору", - повідомив Зеленський.

Президент заслухав доповіді Головкома Сирського та начальника Генерального штабу Баргилевича, представників розвідок, командувачів оперативно-стратегічних угруповань військ.

"Авдіївка, Куп’янськ, південь. Забезпечення армії всім необхідним: снаряди, дрони, РЕБ. Доповіді енергетиків і голів військово-цивільних адміністрацій прифронтових областей. Подальша розбудова багаторівневого захисту об’єктів електро-, водо- та теплопостачання. Ухвалили рішення щодо збільшення кількості та спроможностей мобільних вогневих груп", - резюмував Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський призначив генерала Олександра Сирського новим Головнокомандувачем Збройних сил України.

Зеленський заявив, що новий Головнокомандувач Олександр Сирський днями представить команду перезавантаження Збройних Сил України.

Також Зеленський наголошував, що після призначення нового Головнокомандувача заявив, що очікує низку змін у ЗСУ. Серед них - детальний план ЗСУ на 2024 рік, дієва система ротацій, підвищення якості навчання воїнів і не тільки.