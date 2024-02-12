Зеленский провел первое заседание Ставки в обновленном составе: докладывали Сырский и Баргилевич
Президент Зеленский провел первое заседание Ставки с новоназначенными Главкомом Сырским и начальником Генерального штаба Брагилевичем, чтобы обсудить приоритетные вопросы, такие как линия фронта, защита критической инфраструктуры от российских атак и обеспечение армии всем необходимым.
Перешли на сторону агрессора, "сдавали" ФСБ граждан Украины: будут судить 4-х известных пособников оккупанта с Херсонщины
Четырех известных пособников российского агрессора с Херсонщины будут судить за пособничество оккупантам и передачу ФСБ граждан Украины.
Миссия МВФ начнет переговоры по третьему пересмотру программы для Украины 17 февраля в Варшаве - НБУ
Команда МВФ во главе с Умой Рамакришнан начала встречи в Киеве с представителями украинской власти для обсуждения экономических вызовов, стоящих перед Украиной, а уже 17 февраля миссия МВФ начнет переговоры по третьему пересмотру программы для Украины в Варшаве.
Масштабный пожар вспыхнул в крупнейшем парке развлечений Швеции
В недостроенной секции аквапарка парка развлечений в Гетеборге, Швеция, произошел пожар, в результате которого сгорели водные горки и сооружения.
Швецию на "Евровидении-2024" может представлять украинка
Украинская певица Мария Сур вышла в финал шведского конкурса Melodifestivalen с песней "When I'm Gone" и может представить Швецию на Евровидении 2024 года.
Украина и Чехия обсудили перспективы сотрудничества в сфере энергетики и распределенной генерации
Украина и Чехия обсудили расширение сотрудничества в таких энергетических проектах, как распределенная генерация, объекты возобновляемой энергетики и "умные" сети.
ВККС признала Павла Вовка несоответствующим должности в Верховном Суде
Высшая квалификационная комиссия судей Украины признала судью Павла Вовка таким, что не подтвердил способность осуществлять правосудие в Кассационном административном суде в составе Верховного Суда.
Застенок в Гостомеле: оккупанты держали людей в морозильной камере столовой ГП "Антонов"
российские солдаты удерживали и пытали гражданских лиц в морозильной камере столовой аэропорта в Гостомеле.
На давление со стороны активиста-уклониста Шабунина отреагируют в ВАКС - СМИ
Собрание судей ВАКС рассмотрит вопрос реагирования на попытки активиста Виталия Шабунина повлиять на суд из-за публичной критики решений судьи.
Чиновники ЕС не успевают проверять компании, имеющие китайские субсидии и составляющие нечестную конкуренцию европейцам
Количество сделок, которые чиновники Еврокомиссии должны проверять согласно новым правилам, ограничивающим деятельность компаний, получающих государственные субсидии, выросло до 50, тогда как изначально ожидалось, что они будут проверять только 30 сделок в год.