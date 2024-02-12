Зеленский провел первое заседание Ставки в обновленном составе: докладывали Сырский и Баргилевич

Президент Украины Владимир Зеленский провел первое заседание Ставки в обновленном составе. Были доклады Главкома Александра Сырского и начальника Генерального штаба Анатолия Баргилевича, передает УНН.

"Первая Ставка в обновленном составе. Приоритетные вопросы неизменны: фронт и защита прифронтовых регионов, людей и критической инфраструктуры от российского воздушного террора", - сообщил Зеленский.

Президент заслушал доклады Главкома Сырского и начальника Генерального штаба Баргилевича, представителей разведок, командующих оперативно-стратегических группировок войск.

"Авдеевка, Купянск, юг. Обеспечение армии всем необходимым: снаряды, дроны, РЭБ. Доклады энергетиков и глав военно-гражданских администраций прифронтовых областей. Дальнейшее развитие многоуровневой защиты объектов электро-, водо- и теплоснабжения. Приняли решение об увеличении количества и возможностей мобильных огневых групп", - резюмировал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский назначил генерала Александра Сырского новым Главнокомандующим Вооруженных сил Украины.

Зеленский заявил, что новый Главнокомандующий Александр Сырский на днях представит команду перезагрузки Вооруженных Сил Украины.

Также Зеленский отмечал, что после назначения нового Главнокомандующего заявил, что ожидает ряд изменений в ВСУ. Среди них - детальный план ВСУ на 2024 год, действенная система ротаций, повышение качества обучения воинов и не только.