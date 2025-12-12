$42.280.10
Нафта прямує до тижневого падіння на тлі обережності й оптимізму щодо мирної угоди між рф та Україною

Київ • УНН

 • 96 перегляди

Ф'ючерси на нафту марки Brent та WTI зросли на 0,70%-0,75% через побоювання щодо перебоїв у постачанні з Венесуели. Це сталося після захоплення США танкера з венесуельською нафтою та на тлі обережних настроїв на ринку.

Нафта прямує до тижневого падіння на тлі обережності й оптимізму щодо мирної угоди між рф та Україною

Ціни на нафту зросли в п'ятницю через побоювання з приводу перебоїв у постачанні з Венесуели, хоча і залишаються на шляху до тижневого зниження на тлі обережних настроїв ринку та оптимізму щодо перспектив мирної угоди між росією та Україною, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 43 центи, або на 0,70%, до 61,71 долара за барель до 03:52 GMT (05:52 за Києвом), а американська нафта марки West Texas Intermediate подорожчала до 58,03 долара за барель на 43 центи, або на 0,75%.

Обидва бенчмарки знизилися в ціні приблизно на 1,5% у четвер.

США готуються перехоплювати більше суден, що перевозять венесуельську нафту, після захоплення танкера на цьому тижні, посилюючи тиск на президента Венесуели Ніколаса Мадуро, повідомили у четвер шість джерел, знайомих із ситуацією.

США готуються до захоплення нових танкерів з венесуельською нафтою - Reuters12.12.25, 05:22 • 2568 переглядiв

Захоплення танкера США цього тижня викликало побоювання з приводу перебоїв у постачаннях.

Після розпродажу на тлі очікувань послаблення тиску на пропозицію у зв'язку з сподіваннями на мирну угоду між росією та Україною, почалося скуповування акцій для компенсації втрат після захоплення США венесуельського танкера

- заявив Хіроюкі Кікукава, головний стратег Nissan Securities Investment, підрозділу Nissan Securiti.

"Мирні переговори між росією та Україною залишаться в центрі уваги наступного тижня і надалі", - сказав він, зазначивши, що ціна на нафту марки WTI може протестувати рівень у 55 доларів, якщо угода дійсно буде досягнута.

Цього тижня обидва контракти втратили понад 3%, що відображає загальну невизначеність на ринку, пише видання.

Аналітики ANZ Research пояснили недавнє падіння цін зниженням схильності до ризику та стриманими прогнозами щодо нафтового ринку.

Зниження процентної ставки Федеральною резервною системою цього тижня та коментарі голови Джерома Павелла, які були сприйняті як менш жорсткі, ніж очікувалося, посилили невизначеність на фінансових ринках щодо майбутньої грошово-кредитної політики США.

Тим часом, згідно з даними останнього щомісячного звіту Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), світова пропозиція нафти перевищить попит на 3,84 мільйона барелів на добу, що нижче за прогнозований у листопаді надлишок у 4,09 мільйона барелів на добу.

Однак дані Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), опубліковані в четвер, вказують на те, що світова пропозиція нафти у 2026 році практично відповідатиме попиту, що суперечить прогнозам МЕА та інших організацій про значний надлишок пропозиції.

ОПЕК прогнозує близький баланс попиту та пропозиції на нафту у 2026 році11.12.25, 19:09 • 2872 перегляди

Управління енергетичної інформації США повідомило про менше, ніж очікувалося, скорочення запасів нафти та значне збільшення запасів палива минулого тижня.

У середу лідери Великої Британії, Франції та Німеччини провели телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, щоб обговорити останні мирні зусилля Вашингтона щодо припинення війни в Україні, назвавши це "критичним моментом" у цьому процесі.

У четвер безпілотники вперше завдали удару по нафтовій платформі в Каспійському морі, зупинивши видобуток на підприємстві, яке належить російській компанії "лукойл".

Безпілотники СБУ зупинили роботу нафтовидобувної платформи рф у Каспійському морі11.12.25, 09:56 • 4280 переглядiв

Юлія Шрамко

ЕкономікаНовини Світу
