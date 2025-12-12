$42.270.01
Эксклюзив
07:00 • 1312 просмотра
Переоформление авто в Украине: адвокат рассказал, где это можно сделать, сколько стоит, и плюсы и минусы разных методов
12 декабря, 01:09 • 11173 просмотра
Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности для реализации мирного соглашения
11 декабря, 17:49 • 24272 просмотра
Рубио, Хегсет, Уиткофф, Кушнер и другие высокопоставленные лица США провели переговоры с украинской командой: говорили о гарантиях безопасности
11 декабря, 17:00 • 33207 просмотра
Верю, что украинский народ ответит на этот вопрос: Зеленский о выходе ВСУ из Донбасса
Эксклюзив
11 декабря, 14:13 • 30177 просмотра
Насколько вырастут цены на хлеб в следующем году: прогноз представителя рынка
11 декабря, 13:51 • 31873 просмотра
В ЕС утвердили новый подход к переговорам о вступлении Украины, несмотря на вето Венгрии: о чем идет речь
Эксклюзив
11 декабря, 13:44 • 43294 просмотра
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцев
11 декабря, 12:12 • 21618 просмотра
Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 15,5% на фоне рисков для инфляции и валютного рынка
11 декабря, 11:59 • 21666 просмотра
Украинцам обещают сокращение продолжительности отключений света уже на этих выходных
Эксклюзив
11 декабря, 11:58 • 17137 просмотра
Нардепы о задаче Президента относительно возможности проведения выборов: работа ведется уже давно, но касается послевоенного периода
Нефть движется к недельному падению на фоне осторожности и оптимизма по поводу мирного соглашения между рф и Украиной

Киев • УНН

 • 710 просмотра

Фьючерсы на нефть марок Brent и WTI выросли на 0,70%-0,75% из-за опасений по поводу перебоев в поставках из Венесуэлы. Это произошло после захвата США танкера с венесуэльской нефтью и на фоне осторожных настроений на рынке.

Нефть движется к недельному падению на фоне осторожности и оптимизма по поводу мирного соглашения между рф и Украиной

Цены на нефть выросли в пятницу из-за опасений по поводу перебоев в поставках из Венесуэлы, хотя и остаются на пути к недельному снижению на фоне осторожных настроений рынка и оптимизма относительно перспектив мирного соглашения между россией и Украиной, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 43 цента, или на 0,70%, до 61,71 доллара за баррель к 03:52 GMT (05:52 по Киеву), а американская нефть марки West Texas Intermediate подорожала до 58,03 доллара за баррель на 43 цента, или на 0,75%.

Оба бенчмарка снизились в цене примерно на 1,5% в четверг.

США готовятся перехватывать больше судов, перевозящих венесуэльскую нефть, после захвата танкера на этой неделе, усиливая давление на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщили в четверг шесть источников, знакомых с ситуацией.

США готовятся к захвату новых танкеров с венесуэльской нефтью - Reuters12.12.25, 05:22 • 2920 просмотров

Захват танкера США на этой неделе вызвал опасения по поводу перебоев в поставках.

После распродажи на фоне ожиданий ослабления давления на предложение в связи с надеждами на мирное соглашение между россией и Украиной, началось скупка акций для компенсации потерь после захвата США венесуэльского танкера

- заявил Хироюки Кикукава, главный стратег Nissan Securities Investment, подразделения Nissan Securiti.

"Мирные переговоры между россией и Украиной останутся в центре внимания на следующей неделе и в дальнейшем", - сказал он, отметив, что цена на нефть марки WTI может протестировать уровень в 55 долларов, если сделка действительно будет достигнута.

На этой неделе оба контракта потеряли более 3%, что отражает общую неопределенность на рынке, пишет издание.

Аналитики ANZ Research объяснили недавнее падение цен снижением склонности к риску и сдержанными прогнозами по нефтяному рынку.

Снижение процентной ставки Федеральной резервной системой на этой неделе и комментарии председателя Джерома Пауэлла, которые были восприняты как менее жесткие, чем ожидалось, усилили неопределенность на финансовых рынках относительно будущей денежно-кредитной политики США.

Тем временем, согласно данным последнего ежемесячного отчета Международного энергетического агентства (МЭА), мировое предложение нефти превысит спрос на 3,84 миллиона баррелей в сутки, что ниже прогнозируемого в ноябре избытка в 4,09 миллиона баррелей в сутки.

Однако данные Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), опубликованные в четверг, указывают на то, что мировое предложение нефти в 2026 году практически будет соответствовать спросу, что противоречит прогнозам МЭА и других организаций о значительном избытке предложения.

ОПЕК прогнозирует близкий баланс спроса и предложения на нефть в 2026 году11.12.25, 19:09 • 2906 просмотров

Управление энергетической информации США сообщило о меньшем, чем ожидалось, сокращении запасов нефти и значительном увеличении запасов топлива на прошлой неделе.

В среду лидеры Великобритании, Франции и Германии провели телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить последние мирные усилия Вашингтона по прекращению войны в Украине, назвав это "критическим моментом" в этом процессе.

В четверг беспилотники впервые нанесли удар по нефтяной платформе в Каспийском море, остановив добычу на предприятии, принадлежащем российской компании "лукойл".

Беспилотники СБУ остановили работу нефтедобывающей платформы рф в Каспийском море11.12.25, 09:56 • 4324 просмотра

Юлия Шрамко

