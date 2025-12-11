$42.280.10
Беспилотники СБУ остановили работу нефтедобывающей платформы рф в Каспийском море

Киев • УНН

 • 22 просмотра

Дроны СБУ поразили нефтедобывающую платформу им. Филановского, принадлежащую "Лукойл-Нижневолжскнефть", остановив добычу нефти и газа. Это первое поражение Украиной российской нефтедобывающей инфраструктуры в Каспийском море.

Беспилотники СБУ остановили работу нефтедобывающей платформы рф в Каспийском море

Дальнобойные дроны Центра спецопераций "Альфа" СБУ поразили нефтедобывающую платформу им. Филановского, принадлежащую компании "Лукойл-Нижневолжскнефть". Это первое поражение Украиной инфраструктуры рф, связанной с добычей нефти в Каспийском море. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источники.

Подробности

Зафиксировано по меньшей мере четыре попадания по морской платформе. В результате атаки остановилась добыча нефти и газа из более чем 20 скважин, которые она обслуживает.

Месторождение им. Филановского — одно из крупнейших разведанных в рф и в российском секторе Каспия. Его запасы составляют 129 млн тонн нефти и 30 млрд кубометров газа. Добытая продукция отправлялась на экспорт через Каспийский трубопроводный консорциум.

СБУ продолжает успешные спецоперации против российского нефтегазового сектора, постоянно расширяя их географию. "Бавовна" в Каспийском море — это очередное напоминание РФ, что все ее предприятия, работающие на войну, являются законными целями. Где бы они ни находились

- сообщил информированный источник в СБУ.

Напомним

10 декабря морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море нефтяной танкер Dashan, принадлежащий к "теневому флоту" рф. Судно за один раз перевозило нефтепродуктов ориентировочно на 60 млн долларов.

Павел Башинский

Война в УкраинеНовости Мира
Техника
Энергетика
Война в Украине
Укргаздобыча
Служба безопасности Украины
Украина