Беспилотники СБУ остановили работу нефтедобывающей платформы рф в Каспийском море
Киев • УНН
Дроны СБУ поразили нефтедобывающую платформу им. Филановского, принадлежащую "Лукойл-Нижневолжскнефть", остановив добычу нефти и газа. Это первое поражение Украиной российской нефтедобывающей инфраструктуры в Каспийском море.
Дальнобойные дроны Центра спецопераций "Альфа" СБУ поразили нефтедобывающую платформу им. Филановского, принадлежащую компании "Лукойл-Нижневолжскнефть". Это первое поражение Украиной инфраструктуры рф, связанной с добычей нефти в Каспийском море. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источники.
Подробности
Зафиксировано по меньшей мере четыре попадания по морской платформе. В результате атаки остановилась добыча нефти и газа из более чем 20 скважин, которые она обслуживает.
Месторождение им. Филановского — одно из крупнейших разведанных в рф и в российском секторе Каспия. Его запасы составляют 129 млн тонн нефти и 30 млрд кубометров газа. Добытая продукция отправлялась на экспорт через Каспийский трубопроводный консорциум.
СБУ продолжает успешные спецоперации против российского нефтегазового сектора, постоянно расширяя их географию. "Бавовна" в Каспийском море — это очередное напоминание РФ, что все ее предприятия, работающие на войну, являются законными целями. Где бы они ни находились
Напомним
10 декабря морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море нефтяной танкер Dashan, принадлежащий к "теневому флоту" рф. Судно за один раз перевозило нефтепродуктов ориентировочно на 60 млн долларов.