Беспилотники СБУ остановили работу нефтедобывающей платформы рф в Каспийском море

Дальнобойные дроны Центра спецопераций "Альфа" СБУ поразили нефтедобывающую платформу им. Филановского, принадлежащую компании "Лукойл-Нижневолжскнефть". Это первое поражение Украиной инфраструктуры рф, связанной с добычей нефти в Каспийском море. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источники.

Зафиксировано по меньшей мере четыре попадания по морской платформе. В результате атаки остановилась добыча нефти и газа из более чем 20 скважин, которые она обслуживает.

Месторождение им. Филановского — одно из крупнейших разведанных в рф и в российском секторе Каспия. Его запасы составляют 129 млн тонн нефти и 30 млрд кубометров газа. Добытая продукция отправлялась на экспорт через Каспийский трубопроводный консорциум.

СБУ продолжает успешные спецоперации против российского нефтегазового сектора, постоянно расширяя их географию. "Бавовна" в Каспийском море — это очередное напоминание РФ, что все ее предприятия, работающие на войну, являются законными целями. Где бы они ни находились