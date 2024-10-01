Над Україною вночі збили 29 із 32 запущених ворогом "шахедів"
Київ • УНН
Повітряні сили ЗСУ повідомили про збиття 29 з 32 російських ударних дронів "шахед" над Україною вночі. Атака була здійснена з території рф та окупованого Криму, протидія відбулася в семи областях України.
У небі над Україною вночі збито 29 із 32 запущені російськими військами ударні дрони типу "Shahed". Про це повідомили у вівторок у Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.
У ніч на 1 жовтня противник,як вкзано, атакував Україну 32-ма ударними БпЛА типу "Shahed" (райони пусків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ – рф, Чауда – Крим).
В результаті протиповітряного бою авіацією, МВГ та РЕБ Сил оборони України збито 29 ударних БпЛА у Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Полтавській, Сумській та Дніпропетровській областях
Внаслідок протидії РЕБ три ворожі безпілотники локаційно втрачено, попередньо без наслідків.
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