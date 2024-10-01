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Над Україною вночі збили 29 із 32 запущених ворогом "шахедів"

Над Україною вночі збили 29 із 32 запущених ворогом "шахедів"

Київ • УНН

 • 16450 перегляди

Повітряні сили ЗСУ повідомили про збиття 29 з 32 російських ударних дронів "шахед" над Україною вночі. Атака була здійснена з території рф та окупованого Криму, протидія відбулася в семи областях України.

У небі над Україною вночі збито 29 із 32 запущені російськими військами ударні дрони типу "Shahed". Про це повідомили у вівторок у Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.

У ніч на 1 жовтня противник,як вкзано, атакував Україну 32-ма ударними БпЛА типу "Shahed" (райони пусків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ – рф, Чауда – Крим).

 В результаті протиповітряного бою авіацією, МВГ та РЕБ Сил оборони України збито 29 ударних БпЛА у Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Полтавській, Сумській та Дніпропетровській областях

 - йдеться у повідомленні ПС ЗСУ. 

Внаслідок протидії РЕБ три ворожі безпілотники локаційно втрачено, попередньо без наслідків.

На Сумщині збили 5 "шахедів", через ворожі удари 82 вибухи за ніч01.10.24, 08:40 • 14128 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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