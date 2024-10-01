На Сумщині збили 5 "шахедів", через ворожі удари 82 вибухи за ніч
Київ • УНН
Вночі 1 жовтня над Сумщиною збито 5 ворожих дронів. Протягом ночі та ранку росіяни здійснили 40 обстрілів прикордонних територій області, зафіксовано 82 вибухи у 9 громадах.
У Сумській області вночі збито 5 ворожих дронів. Протягом ночі та ранку російські війська здійснили 40 обстрілів регіону, зафіксовано 82 вибухи у 9 громадах, у тому числі через удар КАБом у Сумській громаді, повідомили у вівторок у Сумській ОВА у Telegram, пише УНН.
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"Сьогодні вночі, 1 жовтня у небі над Сумщиною сили протиповітряної оборони області знищили 5 ворожих "Шахедів", - ідеться у повідомленні.
Вночі та зранку, як вказано, росіяни здійснили 40 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 82 вибухи. Обстрілів, як повідомляється, зазнали Сумська, Білопільська, Річківська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська, Есманьська громади:
- Краснопільська громада: здійснено скидання ВОГ з БПЛА (6 вибухів), удар FPV дроном (1 вибух), пуск КАБ (1 вибух).
- Великописарівська громада: відбулися скидання ВОГ з БПЛА (10 вибухів).
- Миропільська громада: ворог бив з артилерії (8 вибухів).
- Шалигинська громада: росіяни вдарили з артилерії (3 вибухи).
- Новослобідська громада: були артилерійський обстріл (14 вибухів) та мінометний обстріл (6 вибухів).
- Білопільська громада: ворог вдарив з артилерії (18 вибухів), КАБ (8 вибухів).
- Річківська громада: здійснено пуск КАБ (2 вибухи).
- Есманьська громада: зафіксовано пуск КАБ (4 вибухи).
- Сумська громада: завдано удару КАБ (1 вибух).
Війська рф здійснили 97 обстрілів прикордонних територій Сумщини: двоє людей отримали поранення30.09.24, 22:51 • 34529 переглядiв