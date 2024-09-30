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Війська рф здійснили 97 обстрілів прикордонних територій Сумщини: двоє людей отримали поранення

Війська рф здійснили 97 обстрілів прикордонних територій Сумщини: двоє людей отримали поранення

Київ • УНН

 • 34529 перегляди

російські війська здійснили 97 обстрілів прикордонних територій Сумської області. Зафіксовано 183 вибухи, двоє цивільних отримали поранення в Есманьській та Глухівській громадах.

Протягом дня росіяни здійснили 97 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 183 вибухи, двоє людей отримали поранення. Про це повідомляє Сумська ОВА, пише УНН.

Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Річківська ,Краснопільська, Охтирська, Великописарівська, Новослобідська, Глухівська, Шалигинська, Есманьська, Хутір-Михайлівська, Свеська, Середино-Будська громади,

- йдеться у повідомленні.

Білопільська громада: здійснено удари FPV дронами (2 вибухи), артобстріли (18 вибухів), пуски КАБ (2 вибухи).

Есманьська громада: ворог бив з мінометів (5 вибухів), КАБ (7 вибухів), FPV дронами (3 вибухи). Внаслідок обстрілу КАБ поранення отримав місцевий мешканець

Середино-Будська громада: росіяни вдарили з артилерії (2 вибухи), FPV дронами (13 вибухів).

Глухівська громада: зафіксовано пуски КАБ (9 вибухів), удар FPV дроном (1 вибух). Внаслідок обстрілу FPV дроном отримала поранення одна цивільна особа.

Свеська громада: 2 міни скинув ворог на територію громади.

Путивльська громада: росіяни били з артилерії (8 вибухів).

Краснопільська громада: відбулися скидання ВОГ з БПЛА (3 вибухи), удари FPV дронами (6 вибухів), мінометні обстріли (16 вибухів).

Хотінська громада: був артилерійський обстріл (2 вибухи).

Юнаківська громада: здійснено пуск КАБ (3 вибухи).

Великописарівська громада: завдано удари FPV дронами (10 вибухів), мінометний обстріл (6 вибухів), артобстріли (13 вибухів). Також здійснено 8 скидань ВОГ з БПЛА (8 вибухів).

Хутір-Михайлівський: зафіксовано удари FPV дронами (3 вибухи).

Річківська громада: був удар баражуючим боєприпасом "Ланцет" (1 вибух).

Новослобідська громада: 17 мін скинули росіяни на територію громади. Також був удар FPV дроном (1 вибух).

Шалигинська громада: ворог бив з мінометів (8 вибухів), FPV дронами (7 вибухів).

Охтирська громада: здійснено ракетні удари (2 вибухи).

Миропільська громада: був обстріл з танку (5 вибухів).

росіяни вдарили дроном по волонтерах на Харківщині: постраждало четверо людей 30.09.24, 20:32 • 20728 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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