росіяни вдарили дроном по волонтерах на Харківщині: постраждало четверо людей
Київ • УНН
Російські війська атакували FPV-дроном село Івашки на Харківщині. Внаслідок нападу постраждали четверо людей, включаючи двох волонтерів та 17-річного хлопця. Розпочато досудове розслідування.
Надвечір понеділка, 30 вересня, війська рф вдарили по Харківщині FPV-дроном внаслідок чого постраждало четверо людей. Серед них неповнолітній. Про це заявили у Харківській обласній прокуратурі, передає УНН.
Деталі
За даними слідства, 30 вересня близько 18:05 ворог атакував FPV-дроном с. Івашки Богодухівського району.
Внаслідок обстрілу двоє волонтерів — чоловіки 24 та 62 років отримали поранення. 55-річна жінка та 17-річний хлопець зазнали гострої реакції на стрес. Також пошкоджено автомобіль.
За процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)
Нагадаємо
На Дніпропетровщині російські окупанти атакували дронами бригаду енергетиків ДТЕК, які відновлювали пошкоджені лінії. Енергетики встигли укритися, але дрон знищив їхню службову автівку.