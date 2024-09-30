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росіяни вдарили дроном по волонтерах на Харківщині: постраждало четверо людей

росіяни вдарили дроном по волонтерах на Харківщині: постраждало четверо людей

Київ • УНН

 • 20728 перегляди

Російські війська атакували FPV-дроном село Івашки на Харківщині. Внаслідок нападу постраждали четверо людей, включаючи двох волонтерів та 17-річного хлопця. Розпочато досудове розслідування.

Надвечір понеділка, 30 вересня, війська рф вдарили по Харківщині FPV-дроном внаслідок чого постраждало четверо людей. Серед них неповнолітній. Про це заявили у Харківській обласній прокуратурі, передає УНН. 

Деталі

За даними слідства, 30 вересня близько 18:05 ворог атакував FPV-дроном с. Івашки Богодухівського району.

Внаслідок обстрілу двоє волонтерів — чоловіки 24 та 62 років отримали поранення. 55-річна жінка та 17-річний хлопець зазнали гострої реакції на стрес. Також пошкоджено автомобіль. 

За процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)

- резюмували в прокуратурі. 

Нагадаємо

 На Дніпропетровщині російські окупанти атакували дронами бригаду енергетиків ДТЕК, які відновлювали пошкоджені лінії. Енергетики встигли укритися, але дрон знищив їхню службову автівку.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

СуспільствоВійна

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