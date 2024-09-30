Окупанти атакували дронами бригаду енергетиків на Дніпропетровщині
Київ • УНН
На Дніпропетровщині російські окупанти атакували дронами бригаду енергетиків ДТЕК, які відновлювали пошкоджені лінії. Енергетики встигли укритися, але дрон знищив їхню службову автівку.
На Дніпропетровщині окупанти атакували дронами бригаду енергетиків, передає УНН із посиланням на ДТЕК.
"Ще один важкий день для наших колег з Дніпропетровщини. Ремонтна бригада працювала поблизу лінії фронту, відновлюючи пошкоджені повітряні лінії. В цей момент ворог атакував її дронами", - йдеться у повідомленні.
За даними компанії, енергетики встигли укритись та залишились неушкодженою. Дрон російських окупантів влучив у службову автівку та повністю зруйнував її.
Енергетики успішно евакуювали з місця обстрілу.
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