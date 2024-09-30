Окупанти атакували дронами бригаду енергетиків на Дніпропетровщині

На Дніпропетровщині окупанти атакували дронами бригаду енергетиків, передає УНН із посиланням на ДТЕК.

"Ще один важкий день для наших колег з Дніпропетровщини. Ремонтна бригада працювала поблизу лінії фронту, відновлюючи пошкоджені повітряні лінії. В цей момент ворог атакував її дронами", - йдеться у повідомленні.

За даними компанії, енергетики встигли укритись та залишились неушкодженою. Дрон російських окупантів влучив у службову автівку та повністю зруйнував її.

Енергетики успішно евакуювали з місця обстрілу.

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