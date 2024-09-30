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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупанты атаковали дронами бригаду энергетиков на Днепропетровщине

Оккупанты атаковали дронами бригаду энергетиков на Днепропетровщине

Киев  •  УНН

30 сентября 2024, 13:17  •  4941 просмотра

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На Днепропетровщине российские оккупанты атаковали дронами бригаду энергетиков ДТЭК, которые восстанавливали поврежденные линии. Энергетики успели укрыться, но дрон уничтожил их служебную машину.

На Днепропетровщине оккупанты атаковали дронами бригаду энергетиков, передает УНН со ссылкой на ДТЭК.

«Еще один тяжелый день для наших коллег из Днепропетровщины. Ремонтная бригада работала вблизи линии фронта, восстанавливая поврежденные воздушные линии. В этот момент враг атаковал ее дронами», - говорится в сообщении.

По данным компании, энергетики успели укрыться и остались невредимыми. Дрон российских оккупантов попал в служебную машину и полностью разрушил ее.

Энергетики успешно эвакуировали с места обстрела.

Агрессор обстрелял Днепропетровскую область, ранив двух мужчин и повредив несколько домов28 сентября 2024, 04:56 • 27776 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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dnepropetrovskaya-oblastДнепропетровская область
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