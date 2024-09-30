Оккупанты атаковали дронами бригаду энергетиков на Днепропетровщине

На Днепропетровщине оккупанты атаковали дронами бригаду энергетиков, передает УНН со ссылкой на ДТЭК.

«Еще один тяжелый день для наших коллег из Днепропетровщины. Ремонтная бригада работала вблизи линии фронта, восстанавливая поврежденные воздушные линии. В этот момент враг атаковал ее дронами», - говорится в сообщении.

По данным компании, энергетики успели укрыться и остались невредимыми. Дрон российских оккупантов попал в служебную машину и полностью разрушил ее.

Энергетики успешно эвакуировали с места обстрела.

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