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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Агрессор обстрелял Днепропетровскую область, ранив двух мужчин и повредив несколько домов

Агрессор обстрелял Днепропетровскую область, ранив двух мужчин и повредив несколько домов

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28 сентября 2024, 04:56  •  1955 просмотра

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Вражеские войска обстреляли Марганец на Днепропетровщине, ранив двух мужчин. Повреждены 7 жилых домов, хозяйственные постройки, электросети и газопроводы. В Кривом Роге продолжаются спасательные работы.

Вечером вражеские силы нанесли удар по Днепропетровщине, обстреляв Марганец из тяжелой артиллерии. В результате атаки ранены двое мужчин - 41 и 71 лет. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

Пожар, возникший из-за данной агрессии, охватил частный дом и летнюю кухню, однако спасателям удалось потушить пламя.

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В общем повреждены 7 жилых домов, 5 хозяйственных построек и парник. Кроме того, значительные разрушения получили линии электропередач и газопроводы.

Тем временем в Кривом Роге продолжаются аварийно-спасательные работы после удара по админзданию. Спасатели продолжают разбирать завалы, а судьба одного человека до сих пор остается неизвестной.

В Днепре прогремел взрыв: ПС предупреждали о вражеских БпЛА27 сентября 2024, 22:02 • 10974 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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