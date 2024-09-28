Агрессор обстрелял Днепропетровскую область, ранив двух мужчин и повредив несколько домов

Вечером вражеские силы нанесли удар по Днепропетровщине, обстреляв Марганец из тяжелой артиллерии. В результате атаки ранены двое мужчин - 41 и 71 лет. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

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Пожар, возникший из-за данной агрессии, охватил частный дом и летнюю кухню, однако спасателям удалось потушить пламя.

В общем повреждены 7 жилых домов, 5 хозяйственных построек и парник. Кроме того, значительные разрушения получили линии электропередач и газопроводы.

Тем временем в Кривом Роге продолжаются аварийно-спасательные работы после удара по админзданию. Спасатели продолжают разбирать завалы, а судьба одного человека до сих пор остается неизвестной.

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