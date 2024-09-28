В Днепре прогремел взрыв: ПС предупреждали о вражеских БпЛА

В Днепре прогремел взрыв. Об этом сообщают корреспонденты Общественного, передает УНН.

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Ранее Воздушные Силы ВСУ предупреждали о вражеских БпЛА на границе Полтавской и Днепропетровской областей в направлении Днепра.

В Днепре прогремели взрывы