В Днепре прогремел взрыв: ПС предупреждали о вражеских БпЛА
Киев • УНН
В Днепре произошел взрыв. Ранее Воздушные Силы ВСУ предупреждали о вражеских беспилотниках на границе Полтавской и Днепропетровской областей в направлении Днепра.
В Днепре прогремел взрыв. Об этом сообщают корреспонденты Общественного, передает УНН.
Добавим
Ранее Воздушные Силы ВСУ предупреждали о вражеских БпЛА на границе Полтавской и Днепропетровской областей в направлении Днепра.
В Днепре прогремели взрывы2 сентября 2024, 19:06 • 27061 просмотр