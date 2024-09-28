Агресор обстріляв Дніпропетровщину, поранивши двох чоловіків та пошкодивши кілька будинків
Київ • УНН
Ворожі війська обстріляли Марганець на Дніпропетровщині, поранивши двох чоловіків. Пошкоджено 7 житлових будинків, господарські споруди, електромережі та газопроводи. У Кривому Розі тривають рятувальні роботи.
Увечері ворожі сили завдали удару по Дніпропетровщині, обстрілявши Марганець з важкої артилерії. Внаслідок атаки поранені двоє чоловіків – 41 та 71 років. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
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Пожежа, що виникла через дану агресію, охопила приватний будинок та літню кухню, однак рятувальникам вдалося загасити полум'я.
Загалом пошкоджено 7 житлових будинків, 5 господарських споруд і парник. Окрім того, значних руйнувань зазнали лінії електропередач та газопроводи.
Тим часом у Кривому Розі тривають аварійно-рятувальні роботи після удару по адмінбудівлі. Рятувальники продовжують розбирати завали, а доля однієї людини досі залишається невідомою.
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