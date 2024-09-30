россияне ударили дроном по волонтерам на Харьковщине: пострадали четыре человека

К вечеру понедельника, 30 сентября, войска рф ударили по Харьковщине FPV-дроном в результате чего пострадали четыре человека. Среди них несовершеннолетний. Об этом заявили в Харьковской областной прокуратуре, передает УНН.

Детали

По данным следствия, 30 сентября около 18:05 враг атаковал FPV-дроном с. Ивашки Богодуховского района.

В результате обстрела двое волонтеров - мужчины 24 и 62 лет получили ранения. 55-летняя женщина и 17-летний парень получили острую реакцию на стресс. Также поврежден автомобиль.

Под процессуальным руководством Богодуховской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины) - резюмировали в прокуратуре.

Напомним,

На Днепропетровщине российские оккупанты атаковали дронами бригаду энергетиков ДТЭК, которые восстанавливали поврежденные линии. Энергетики успели укрыться, но дрон уничтожил их служебную машину.