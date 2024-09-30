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россияне ударили дроном по волонтерам на Харьковщине: пострадали четыре человека

россияне ударили дроном по волонтерам на Харьковщине: пострадали четыре человека

Киев  •  УНН

30 сентября 2024, 17:32  •  8257 просмотра

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Российские войска атаковали FPV-дроном село Ивашки на Харьковщине. В результате нападения пострадали четыре человека, включая двух волонтеров и 17-летнего парня. Начато досудебное расследование.

К вечеру понедельника, 30 сентября, войска рф ударили по Харьковщине FPV-дроном в результате чего пострадали четыре человека. Среди них несовершеннолетний. Об этом заявили в Харьковской областной прокуратуре, передает УНН. 

Детали

По данным следствия, 30 сентября около 18:05 враг атаковал FPV-дроном с. Ивашки Богодуховского района.

В результате обстрела двое волонтеров - мужчины 24 и 62 лет получили ранения. 55-летняя женщина и 17-летний парень получили острую реакцию на стресс. Также поврежден автомобиль. 

Под процессуальным руководством Богодуховской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)

- резюмировали в прокуратуре. 

Напомним,

 На Днепропетровщине российские оккупанты атаковали дронами бригаду энергетиков ДТЭК, которые восстанавливали поврежденные линии. Энергетики успели укрыться, но дрон уничтожил их служебную машину.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

ОбществоВойна