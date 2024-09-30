Войска рф совершили 97 обстрелов приграничных территорий Сумщины: два человека получили ранения

В течение дня россияне совершили 97 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 183 взрыва, два человека получили ранения. Об этом сообщает Сумская ОГА, пишет УНН.

Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Речковская, Краснопольская, Ахтырская, Великописаревская, Новослободская, Глуховская, Шалыгинская, Есманьская, Хутор-Михайловская, Свеская, Середино-Будская громады, - говорится в сообщении.

Белопольская громада: осуществлены удары FPV дронами (2 взрыва), артобстрелы (18 взрывов), пуски КАБ (2 взрыва).

Эсманская община: враг бил из минометов (5 взрывов), КАБ (7 взрывов), FPV дронами (3 взрыва). В результате обстрела КАБ ранения получил местный житель

Середино-Будская община: россияне ударили из артиллерии (2 взрыва), FPV дронами (13 взрывов).

Глуховская община: зафиксированы пуски КАБ (9 взрывов), удар FPV дроном (1 взрыв). В результате обстрела FPV дроном получил ранения один гражданский человек.

Свесская община: 2 мины сбросил враг на территорию общины.

Путивльская община: россияне били из артиллерии (8 взрывов).

Краснопольская громада: произошли сброс ВОГ с БПЛА (3 взрыва), удары FPV дронами (6 взрывов), минометные обстрелы (16 взрывов).

Хотинская община: был артиллерийский обстрел (2 взрыва).

Юнаковская община: осуществлен пуск КАБ (3 взрыва).

Великописаревская община: нанесены удары FPV дронами (10 взрывов), минометный обстрел (6 взрывов), артобстрелы (13 взрывов). Также осуществлено 8 сбросов ВОГ с БПЛА (8 взрывов).

Хутор-Михайловский: зафиксированы удары FPV дронами (3 взрыва).

Речковская община: был удар барражирующим боеприпасом «Ланцет» (1 взрыв).

Новослободская громада: 17 мин сбросили россияне на территорию громады. Также был удар FPV дроном (1 взрыв).

Шалыгинская громада: враг бил из минометов (8 взрывов), FPV дронами (7 взрывов).

Ахтырская община: осуществлены ракетные удары (2 взрыва).

Миропольская община: был обстрел из танка (5 взрывов).

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