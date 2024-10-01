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В Сумской области сбили 5 "шахедов", из-за вражеских ударов 82 взрыва за ночь

В Сумской области сбили 5 "шахедов", из-за вражеских ударов 82 взрыва за ночь

Киев  •  УНН

1 октября 2024, 05:40  •  1996 просмотра

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Ночью 1 октября над Сумщиной сбито 5 вражеских дронов. В течение ночи и утра россияне совершили 40 обстрелов приграничных территорий области, зафиксировано 82 взрыва в 9 общинах.

В Сумской области ночью сбито 5 вражеских дронов. В течение ночи и утра российские войска совершили 40 обстрелов региона, зафиксировано 82 взрыва в 9 громадах, в том числе из-за удара КАБом в Сумской громаде, сообщили во вторник в Сумской ОВА в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Сегодня ночью, 1 октября в небе над Сумской областью силы противовоздушной обороны области уничтожили 5 вражеских "Шахедов", - говорится в сообщении.

Ночью и утром, как указано, россияне совершили 40 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 82 взрыва. Обстрелам, как сообщается, подверглись Сумская, Белопольская, Речковская, Миропольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Шалыгинская, Эсманьская громады:

  • Краснопольская громада: осуществлен сброс ВОГ с БПЛА (6 взрывов), удар FPV дроном (1 взрыв), пуск КАБ (1 взрыв). 
  • Великописаревская громада: произошли сбросы ВОГ с БПЛА (10 взрывов). 
  • Миропольская громада: враг бил из артиллерии (8 взрывов).
  • Шалыгинская громада: россияне ударили из артиллерии (3 взрыва).
  • Новослободская громада: были артиллерийский обстрел (14 взрывов) и минометный обстрел (6 взрывов).
  • Белопольская громада: враг ударил из артиллерии (18 взрывов), КАБ (8 взрывов).
  • Речковская громада: осуществлен пуск КАБ (2 взрыва).
  • Эсманская громада: зафиксирован пуск КАБ (4 взрыва).
  • Сумская громада: нанесен удар КАБ (1 взрыв).

Войска рф совершили 97 обстрелов приграничных территорий Сумщины: два человека получили ранения30 сентября 2024, 19:51 • 30894 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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