В Сумской области сбили 5 "шахедов", из-за вражеских ударов 82 взрыва за ночь
Киев • УНН
Ночью 1 октября над Сумщиной сбито 5 вражеских дронов. В течение ночи и утра россияне совершили 40 обстрелов приграничных территорий области, зафиксировано 82 взрыва в 9 общинах.
В Сумской области ночью сбито 5 вражеских дронов. В течение ночи и утра российские войска совершили 40 обстрелов региона, зафиксировано 82 взрыва в 9 громадах, в том числе из-за удара КАБом в Сумской громаде, сообщили во вторник в Сумской ОВА в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Сегодня ночью, 1 октября в небе над Сумской областью силы противовоздушной обороны области уничтожили 5 вражеских "Шахедов", - говорится в сообщении.
Ночью и утром, как указано, россияне совершили 40 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 82 взрыва. Обстрелам, как сообщается, подверглись Сумская, Белопольская, Речковская, Миропольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Шалыгинская, Эсманьская громады:
- Краснопольская громада: осуществлен сброс ВОГ с БПЛА (6 взрывов), удар FPV дроном (1 взрыв), пуск КАБ (1 взрыв).
- Великописаревская громада: произошли сбросы ВОГ с БПЛА (10 взрывов).
- Миропольская громада: враг бил из артиллерии (8 взрывов).
- Шалыгинская громада: россияне ударили из артиллерии (3 взрыва).
- Новослободская громада: были артиллерийский обстрел (14 взрывов) и минометный обстрел (6 взрывов).
- Белопольская громада: враг ударил из артиллерии (18 взрывов), КАБ (8 взрывов).
- Речковская громада: осуществлен пуск КАБ (2 взрыва).
- Эсманская громада: зафиксирован пуск КАБ (4 взрыва).
- Сумская громада: нанесен удар КАБ (1 взрыв).
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