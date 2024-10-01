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Над Украиной ночью сбили 29 из 32 запущенных врагом "шахедов"

Над Украиной ночью сбили 29 из 32 запущенных врагом "шахедов"

Киев  •  УНН

1 октября 2024, 05:53  •  7189 просмотра

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Воздушные силы ВСУ сообщили о сбитии 29 из 32 российских ударных дронов «шахед» над Украиной ночью. Атака была осуществлена с территории рф и оккупированного Крыма, противодействие произошло в семи областях Украины.

В небе над Украиной ночью сбито 29 из 32 запущенных российскими войсками ударных дронов типа «Shahed». Об этом сообщили во вторник в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.

В ночь на 1 октября противник, как указано, атаковал Украину 32-мя ударными БпЛА типа «Shahed» (районы пусков: Приморско-Ахтарск, Курск - рф, Чауда - Крым).

 В результате противовоздушного боя авиацией, МВГ и РЭБ Сил обороны Украины сбито 29 ударных БпЛА в Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Полтавской, Сумской и Днепропетровской областях

 - говорится в сообщении ПС ВСУ. 

Вследствие противодействия РЭБ три вражеских беспилотника локально потеряны, предварительно без последствий.

В Сумской области сбили 5 "шахедов", из-за вражеских ударов 82 взрыва за ночь1 октября 2024, 05:40 • 7586 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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