Над Украиной ночью сбили 29 из 32 запущенных врагом "шахедов"
Киев • УНН
Воздушные силы ВСУ сообщили о сбитии 29 из 32 российских ударных дронов «шахед» над Украиной ночью. Атака была осуществлена с территории рф и оккупированного Крыма, противодействие произошло в семи областях Украины.
В небе над Украиной ночью сбито 29 из 32 запущенных российскими войсками ударных дронов типа «Shahed». Об этом сообщили во вторник в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.
В ночь на 1 октября противник, как указано, атаковал Украину 32-мя ударными БпЛА типа «Shahed» (районы пусков: Приморско-Ахтарск, Курск - рф, Чауда - Крым).
В результате противовоздушного боя авиацией, МВГ и РЭБ Сил обороны Украины сбито 29 ударных БпЛА в Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Полтавской, Сумской и Днепропетровской областях
Вследствие противодействия РЭБ три вражеских беспилотника локально потеряны, предварительно без последствий.
В Сумской области сбили 5 "шахедов", из-за вражеских ударов 82 взрыва за ночь1 октября 2024, 05:40 • 7586 просмотров