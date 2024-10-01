Над Украиной ночью сбили 29 из 32 запущенных врагом "шахедов"

В небе над Украиной ночью сбито 29 из 32 запущенных российскими войсками ударных дронов типа «Shahed». Об этом сообщили во вторник в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.

В ночь на 1 октября противник, как указано, атаковал Украину 32-мя ударными БпЛА типа «Shahed» (районы пусков: Приморско-Ахтарск, Курск - рф, Чауда - Крым).

В результате противовоздушного боя авиацией, МВГ и РЭБ Сил обороны Украины сбито 29 ударных БпЛА в Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Полтавской, Сумской и Днепропетровской областях - говорится в сообщении ПС ВСУ.

Вследствие противодействия РЭБ три вражеских беспилотника локально потеряны, предварительно без последствий.

В Сумской области сбили 5 "шахедов", из-за вражеских ударов 82 взрыва за ночь