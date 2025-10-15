$41.750.14
Комітет Ради підтримав законопроєкт про "податок на OLX"
Другий місяць без рішення: розгляд скарги на закриття справи проти головного юриста НБУ Зими знову зірвався
Зеленський призначив в.о. голови Дніпропетровської ОДА: що про нього відомо
Зеленський утворив Одеську МВА і призначив її очільником Лисака
Близько 4,5 тисячі нових штрафів щомісяця: ТЦК активізували перевірки військового обліку – інфографікаPhoto
Зґвалтування 14-річної дівчини на Закарпатті: захист розповів, на якому етапі розгляд апеляції на вирок хлопцям
рф тричі за тиждень атакувала газову інфраструктуру України, уночі вдарила по ТЕЦ - Нафтогаз
Всесвітній день боротьби з раком молочної залози: як проявляється хвороба, її діагностика та профілактикаPhoto
ФК "Незламні" з Харкова: як ампфутбол допомагає ветеранам долати ізоляцію
Генштаб підтвердив повторне ураження нафтового терміналу у Феодосії та удар по інших об'єктах окупантів
На три напрямки фронту прийшлося дві третини з 99 боїв - Генштаб

Київ • УНН

 • 726 перегляди

Генштаб ЗСУ повідомив, що дві третини з 99 боїв на фронті за добу припали на Покровський, Костянтинівський та Олександрівський напрямки. Ворог завдав авіаудару по Сумах та обстріляв прикордонні райони Сумської області.

Дві третини з 99 боїв на фронті з початку поточної доби припали на три напрямки - Покровський, Костянтинівський та Олександрівський, повідомили у зведенні на 16 годину 15 жовтня у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

На даний час ворог 99 разів атакував позиції Сил оборони

- повідомили у Генштабі.

Від російських артилерійських обстрілів, як вказано, постраждали прикордонні райони нашої країни, зокрема населені пункти Студенок, Чуйківка, Стара Гута Сумської області. Також ворог завдав авіаудару по місту Суми.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворожа авіація завдала шість авіаударів, загалом скинувши 12 керованих авіаційних бомб. Також ворог здійснив 121 обстріл, зокрема п’ять - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили вісім штурмів ворога поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Кам’янки, Кутьківки та у напрямку Охрімівки, Одрадного й Бологівки. Ще два бойові зіткнення тривають дотепер.

Противник із початку доби один раз атакував на Куп’янському напрямку в районі населеного пункту Степова Новоселівка.

На Лиманському напрямку українські підрозділи відбили шість атак у районах населених пунктів Греківка, Колодязі, Новоселівка та Дерилове. Дві атаки тривають дотепер.

На Слов’янському напрямку українські воїни відбили п’ять ворожих атак - підрозділи окупантів намагаються просунутися в районах населених пунктів Серебрянка, Ямпіль, Дронівка, Виїмка та Федорівка. Два бойові зіткнення тривають.

На Краматорському напрямку відбулося одне бойове зіткнення з противником, який здійснював наступальні дії  у напрямку Предтечиного.

На Костянтинівському напрямку російські окупанти 19 разів штурмували позиції наших захисників у районах населених пунктів Плещіївка, Щербинівка, Клебан-Бик, Олександро-Калинове та Русин-Яр. Українські підрозділи відбили 15 атак, ще три бойові зіткнення тривають.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 31 атаку на позиції наших захисників у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Миролюбівка, Новоекономічне, Промінь, Лисівка, Покровськ, Звірове, Чунишине, Удачне, Котлярівка, Горіхове та Філія. Стримуючи ворожий натиск, українські захисники вже відбили 26 атак.

На Олександрівському напрямку загарбники 17 разів намагалися прорватися на позиції українських військ поблизу населених пунктів Зелений Гай, Іванівка, Олександроград, Січневе, Соснівка, Олексіївка, Новомиколаївка, Новогригорівка, Малинівка та Полтавка. П’ять бойових зіткнень тривають дотепер.

На Гуляйпільському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано.

На Оріхівському напрямку противник чотири рази наступав у районах населених пунктів Кам’янське, Плавні та Степове.

На Придніпровському напрямку українські захисники відбили три атаки окупантів. Авіація загарбника завдала ударів авіабомбами по населених пунктах Нововоронцовка, Апостолове та Радушне.

