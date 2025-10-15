$41.750.14
Комитет поддержал законопроект о "налоге на OLX"
Эксклюзив
10:14 • 19689 просмотра
Второй месяц без решения: рассмотрение жалобы на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы снова сорвалось
09:25 • 19826 просмотра
Зеленский назначил и.о. главы Днепропетровской ОГА: что о нем известно
09:00 • 20237 просмотра
Зеленский создал Одесскую ГВА и назначил ее главой Лысака
15 октября, 08:32 • 18579 просмотра
Около 4,5 тысячи новых штрафов ежемесячно: ТЦК активизировали проверки воинского учета – инфографикаPhoto
Эксклюзив
15 октября, 08:03 • 16991 просмотра
Изнасилование 14-летней девушки в Закарпатье: защита рассказала, на каком этапе рассмотрение апелляции на приговор парням
15 октября, 07:49 • 16670 просмотра
рф трижды за неделю атаковала газовую инфраструктуру Украины, ночью ударила по ТЭЦ - Нафтогаз
Эксклюзив
15 октября, 07:17 • 30095 просмотра
Всемирный день борьбы с раком молочной железы: как проявляется болезнь, ее диагностика и профилактикаPhoto
15 октября, 07:08 • 30210 просмотра
ФК "Незламні" из Харькова: как ампфутбол помогает ветеранам преодолевать изоляцию
15 октября, 06:15 • 13668 просмотра
Генштаб подтвердил повторное поражение нефтяного терминала в Феодосии и удар по другим объектам оккупантов
Всемирный день борьбы с раком молочной железы: как проявляется болезнь, ее диагностика и профилактикаPhoto
15 октября, 07:17 • 30088 просмотра
ФК "Незламні" из Харькова: как ампфутбол помогает ветеранам преодолевать изоляцию15 октября, 07:08 • 30204 просмотра
Легендарные «ангелы» Victoria’s Secret снова на подиуме: когда и где смотреть шоуVideo15 октября, 05:50 • 53883 просмотра
На три направления фронта пришлось две трети из 99 боев - Генштаб

Киев • УНН

 • 644 просмотра

Генштаб ВСУ сообщил, что две трети из 99 боев на фронте за сутки пришлись на Покровское, Константиновское и Александровское направления. Враг нанес авиаудар по Сумам и обстрелял приграничные районы Сумской области.

На три направления фронта пришлось две трети из 99 боев - Генштаб

Две трети из 99 боев на фронте с начала текущих суток пришлись на три направления - Покровское, Константиновское и Александровское, сообщили в сводке на 16 часов 15 октября в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

В настоящее время враг 99 раз атаковал позиции Сил обороны

- сообщили в Генштабе.

От российских артиллерийских обстрелов, как указано, пострадали приграничные районы нашей страны, в частности населенные пункты Студенок, Чуйковка, Старая Гута Сумской области. Также враг нанес авиаудар по городу Сумы.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях вражеская авиация нанесла шесть авиаударов, в общей сложности сбросив 12 управляемых авиационных бомб. Также враг совершил 121 обстрел, в том числе пять - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отбили восемь штурмов врага вблизи Волчанска, Волчанских Хуторов, Каменки, Кутьковки и в направлении Охримовки, Отрадного и Бологовки. Еще два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

Противник с начала суток один раз атаковал на Купянском направлении в районе населенного пункта Степная Новоселовка.

На Лиманском направлении украинские подразделения отбили шесть атак в районах населенных пунктов Грековка, Колодези, Новоселовка и Дерилово. Две атаки продолжаются до сих пор.

На Славянском направлении украинские воины отбили пять вражеских атак - подразделения оккупантов пытаются продвинуться в районах населенных пунктов Серебрянка, Ямполь, Дроновка, Выемка и Федоровка. Два боевых столкновения продолжаются.

На Краматорском направлении произошло одно боевое столкновение с противником, который осуществлял наступательные действия  в направлении Предтечино.

На Константиновском направлении российские оккупанты 19 раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Плещеевка, Щербиновка, Клебан-Бык, Александро-Калиново и Русин-Яр. Украинские подразделения отбили 15 атак, еще три боевых столкновения продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 31 атаку на позиции наших защитников в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Миролюбовка, Новоекономичное, Проминь, Лысовка, Покровск, Зверово, Чунишино, Удачное, Котляровка, Орехово и Филиа. Сдерживая вражеский натиск, украинские защитники уже отбили 26 атак.

На Александровском направлении захватчики 17 раз пытались прорваться на позиции украинских войск вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Ивановка, Александроград, Январское, Сосновка, Алексеевка, Новониколаевка, Новогригоровка, Малиновка и Полтавка. Пять боевых столкновений продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском направлении боевых столкновений не зафиксировано.

На Ореховском направлении противник четыре раза наступал в районах населенных пунктов Каменское, Плавни и Степное.

На Приднепровском направлении украинские защитники отбили три атаки оккупантов. Авиация захватчика нанесла удары авиабомбами по населенным пунктам Нововоронцовка, Апостолово и Радушное.

Генштаб подтвердил повторное поражение нефтяного терминала в Феодосии и удар по другим объектам оккупантов15.10.25, 09:15 • 13668 просмотров

Юлия Шрамко

