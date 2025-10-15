На три направления фронта пришлось две трети из 99 боев - Генштаб

Две трети из 99 боев на фронте с начала текущих суток пришлись на три направления - Покровское, Константиновское и Александровское, сообщили в сводке на 16 часов 15 октября в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

В настоящее время враг 99 раз атаковал позиции Сил обороны - сообщили в Генштабе.

От российских артиллерийских обстрелов, как указано, пострадали приграничные районы нашей страны, в частности населенные пункты Студенок, Чуйковка, Старая Гута Сумской области. Также враг нанес авиаудар по городу Сумы.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях вражеская авиация нанесла шесть авиаударов, в общей сложности сбросив 12 управляемых авиационных бомб. Также враг совершил 121 обстрел, в том числе пять - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отбили восемь штурмов врага вблизи Волчанска, Волчанских Хуторов, Каменки, Кутьковки и в направлении Охримовки, Отрадного и Бологовки. Еще два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

Противник с начала суток один раз атаковал на Купянском направлении в районе населенного пункта Степная Новоселовка.

На Лиманском направлении украинские подразделения отбили шесть атак в районах населенных пунктов Грековка, Колодези, Новоселовка и Дерилово. Две атаки продолжаются до сих пор.

На Славянском направлении украинские воины отбили пять вражеских атак - подразделения оккупантов пытаются продвинуться в районах населенных пунктов Серебрянка, Ямполь, Дроновка, Выемка и Федоровка. Два боевых столкновения продолжаются.

На Краматорском направлении произошло одно боевое столкновение с противником, который осуществлял наступательные действия в направлении Предтечино.

На Константиновском направлении российские оккупанты 19 раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Плещеевка, Щербиновка, Клебан-Бык, Александро-Калиново и Русин-Яр. Украинские подразделения отбили 15 атак, еще три боевых столкновения продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 31 атаку на позиции наших защитников в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Миролюбовка, Новоекономичное, Проминь, Лысовка, Покровск, Зверово, Чунишино, Удачное, Котляровка, Орехово и Филиа. Сдерживая вражеский натиск, украинские защитники уже отбили 26 атак.

На Александровском направлении захватчики 17 раз пытались прорваться на позиции украинских войск вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Ивановка, Александроград, Январское, Сосновка, Алексеевка, Новониколаевка, Новогригоровка, Малиновка и Полтавка. Пять боевых столкновений продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском направлении боевых столкновений не зафиксировано.

На Ореховском направлении противник четыре раза наступал в районах населенных пунктов Каменское, Плавни и Степное.

На Приднепровском направлении украинские защитники отбили три атаки оккупантов. Авиация захватчика нанесла удары авиабомбами по населенным пунктам Нововоронцовка, Апостолово и Радушное.

Генштаб подтвердил повторное поражение нефтяного терминала в Феодосии и удар по другим объектам оккупантов