Понад 20 000 злочинів рф зафіксовано на Київщині за час великої війни
Київ • УНН
На Київщині розслідується 20 359 кримінальних правопорушень за ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни). 152 окупантам повідомлено про підозру, 22 засуджено.
З першого дня повномасштабного російського вторгнення на територію України 24 лютого 2022 року на території Київщини розпочато розслідування 20 359 кримінальних правопорушень у межах 4 528 кримінальних проваджень, кваліфікованих за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни). Про це повідомляє УНН з посиланням на Київську обласну прокуратуру.
Деталі
За результатами розслідування 152 російським окупантам повідомили про підозру в скоєнні воєнних злочинів в Київській області. Стосовно 109 окупантів обвинувальні акти скеровано до суду. 22 російських окупантів вже засуджено до різних термінів позбавлення волі.
Також російські війська знищили або пошкодили 20 504 об’єкти цивільної інфраструктури на Київщині, серед них:
- 19 993 житлових будинки;
- 221 навчальний заклад;
- 24 медичні заклади;
- 7 об’єктів культури;
- 10 релігійних споруд;
- 269 мереж життєзабезпечення (газопроводи,
водопроводи, електромережі).
Кожна цифра - це не статистика. Це зруйновані домівки, знищені лікарні та школи, зламані долі людей. Київська обласна прокуратура продовжує роботу з документування воєнних злочинів. Жоден злочинець не уникне відповідальності
Нагадаємо
Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що за чотири роки повномасштабної війни було задокументувано понад 240 тисяч злочинів агресії рф, з яких понад 210 тисяч є воєнними. Понад 1100 росіян отримали підозри, а 240 воєнних злочинців вже мають вироки.