Более 20 000 преступлений рф зафиксировано на Киевщине за время большой войны
Киев • УНН
В Киевской области расследуется 20 359 уголовных правонарушений по ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны). 152 оккупантам сообщено о подозрении, 22 осуждены.
С первого дня полномасштабного российского вторжения на территорию Украины 24 февраля 2022 года на территории Киевской области начато расследование 20 359 уголовных правонарушений в рамках 4 528 уголовных производств, квалифицированных по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Киевскую областную прокуратуру.
Детали
По результатам расследования 152 российским оккупантам сообщили о подозрении в совершении военных преступлений в Киевской области. В отношении 109 оккупантов обвинительные акты направлены в суд. 22 российских оккупанта уже приговорены к различным срокам лишения свободы.
Также российские войска уничтожили или повредили 20 504 объекта гражданской инфраструктуры в Киевской области, среди них:
- 19 993 жилых дома;
- 221 учебное заведение;
- 24 медицинских учреждения;
- 7 объектов культуры;
- 10 религиозных сооружений;
- 269 сетей жизнеобеспечения (газопроводы,
водопроводы, электросети).
Каждая цифра - это не статистика. Это разрушенные дома, уничтоженные больницы и школы, сломанные судьбы людей. Киевская областная прокуратура продолжает работу по документированию военных преступлений. Ни один преступник не избежит ответственности
Напомним
Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил, что за четыре года полномасштабной войны было задокументировано более 240 тысяч преступлений агрессии РФ, из которых более 210 тысяч являются военными. Более 1100 россиян получили подозрения, а 240 военных преступников уже имеют приговоры.