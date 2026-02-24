$43.300.02
Рада разрешила повышать зарплаты работникам внешкольного образования
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
Генштаб подтвердил поражение МТС "Рубикона" и других объектов оккупантов, в том числе с помощью ATACMS
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
Украина готова действовать конструктивно на фоне спора по "Дружбе" с Венгрией, есть реалистичные решения - глава МИД
Европейские лидеры направили послания поддержки Украине в годовщину вторжения РФ - что в заявлениях
"Он умер у меня на руках в российском плену" - четыре года большой войны, изменившей миллионы жизней
24 февраля
Зеленский обратился к украинцам в годовщину вторжения из бункера на Банковой, где работал в начале войны
23 февраля
Были первые доклады о взрыве в Николаеве, проверяется версия теракта - Зеленский
23 февраля
Украина освобождает территории - военный объяснил, можно ли считать события на Запорожском направлении контрнаступлением
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Более 20 000 преступлений рф зафиксировано на Киевщине за время большой войны

В Киевской области расследуется 20 359 уголовных правонарушений по ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны). 152 оккупантам сообщено о подозрении, 22 осуждены.

Более 20 000 преступлений рф зафиксировано на Киевщине за время большой войны

С первого дня полномасштабного российского вторжения на территорию Украины 24 февраля 2022 года на территории Киевской области начато расследование 20 359 уголовных правонарушений в рамках 4 528 уголовных производств, квалифицированных по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Киевскую областную прокуратуру.

Детали

По результатам расследования 152 российским оккупантам сообщили о подозрении в совершении военных преступлений в Киевской области. В отношении 109 оккупантов обвинительные акты направлены в суд. 22 российских оккупанта уже приговорены к различным срокам лишения свободы.

Также российские войска уничтожили или повредили 20 504 объекта гражданской инфраструктуры в Киевской области, среди них:

  • 19 993 жилых дома;
    • 221 учебное заведение;
      • 24 медицинских учреждения;
        • 7 объектов культуры;
          • 10 религиозных сооружений;
            • 269 сетей жизнеобеспечения (газопроводы, водопроводы, электросети).

              Каждая цифра - это не статистика. Это разрушенные дома, уничтоженные больницы и школы, сломанные судьбы людей. Киевская областная прокуратура продолжает работу по документированию военных преступлений. Ни один преступник не избежит ответственности

              - говорится в сообщении прокуратуры.

              Напомним

              Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил, что за четыре года полномасштабной войны было задокументировано более 240 тысяч преступлений агрессии РФ, из которых более 210 тысяч являются военными. Более 1100 россиян получили подозрения, а 240 военных преступников уже имеют приговоры.

