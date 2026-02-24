Более 20 000 преступлений рф зафиксировано на Киевщине за время большой войны

С первого дня полномасштабного российского вторжения на территорию Украины 24 февраля 2022 года на территории Киевской области начато расследование 20 359 уголовных правонарушений в рамках 4 528 уголовных производств, квалифицированных по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Киевскую областную прокуратуру.

По результатам расследования 152 российским оккупантам сообщили о подозрении в совершении военных преступлений в Киевской области. В отношении 109 оккупантов обвинительные акты направлены в суд. 22 российских оккупанта уже приговорены к различным срокам лишения свободы.

Также российские войска уничтожили или повредили 20 504 объекта гражданской инфраструктуры в Киевской области, среди них:

Каждая цифра - это не статистика. Это разрушенные дома, уничтоженные больницы и школы, сломанные судьбы людей. Киевская областная прокуратура продолжает работу по документированию военных преступлений. Ни один преступник не избежит ответственности