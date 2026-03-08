На Харківщині росіяни атакували рятувальників ДСНС під час гасіння пожежі
Київ • УНН
У селі Велика Бабка ворожий БПЛА влучив у житловий будинок і поранив трьох людей. Рятувальники не постраждали, але їхню спецтехніку повністю знищено.
У ніч на 8 березня російські війська атакували безпілотником житловий сектор на Харківщині. На місці спалахнула пожежа під час якої ворог цілеспрямовано атакував пожежний автомобіль дроном. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС України.
Деталі
За попередньою інформацією, у ніч на 8 березня російські війська атакували БПЛА житловий сектор села Велика Бабка Чугуївського району. Внаслідок влучання спалахнула пожежа у приватному будинку. Троє мирних жителів отримали поранення.
Коли рятувальники прибули допомогти людям та загасити вогонь, ворог цілеспрямовано атакував дроном пожежний автомобіль. На щастя, надзвичайники не постраждали - вони перебували в укритті. Однак пожежна машина знищена повністю
Нагадаємо
За добу на фронті сталось 121 бойове зіткнення, ворог застосував майже 10 тисяч дронів-камікадзе. Сили оборони вразили 11 районів зосередження живої сили росії.
Також УНН повідомляв, що російські окупанти вдарили по вогнеборцях у Самарівському районі Дніпропетровської області під час ліквідації наслідків атаки. Було знищено один пожежний автомобіль, особовий склад не постраждав.