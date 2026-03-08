На Харківщині росіяни атакували рятувальників ДСНС під час гасіння пожежі

$43.810.0050.900.00
ukenru
08:41 • 2476 перегляди
Річниця корпусу "Азов" - бійці отримали нагороди і відзнаки Photo
08:15 • 3876 перегляди
"Ваші сила і роль - це не один день" - Зеленський привітав українок з 8 березняPhoto
Ексклюзив
7 березня, 13:30 • 27423 перегляди
Жінки у війську: про службу, втому, материнство й ціну повернення
Ексклюзив
7 березня, 12:32 • 70801 перегляди
Як прибрати живіт та зміцнити тіло вдома - поради тренерки
Ексклюзив
7 березня, 10:22 • 39353 перегляди
Скорочення імпорту пального від європейських країн - чим це загрожує Україні
7 березня, 10:06 • 40628 перегляди
Сили оборони вдарили ракетами ATACMS та SCALP по базі "шахедів" у районі ДАП - Генштаб показав відеоVideo
6 березня, 23:10 • 57191 перегляди
США можуть зняти санкції із російської нафти для стабілізації ринку – Бессент
6 березня, 15:35 • 60285 перегляди
ЄС розглядає фінансову допомогу для відновлення постачання нафти через "Дружбу"
6 березня, 15:23 • 67928 перегляди
росія навесні готує наступ на Донеччині - ЗеленськийVideo
6 березня, 13:05 • 45607 перегляди
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+8°
2м/с
57%
762мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Укрзалізниця затримує низку міжнародних та внутрішніх поїздів через обстріли8 березня, 00:12 • 14656 перегляди
Посольство США в Багдаді атакували радянськими ракетами "Катюша" - Reuters8 березня, 00:49 • 9488 перегляди
Трамп заперечив участь росії у військовій допомозі Ірану8 березня, 01:25 • 7652 перегляди
ЦПД: рф поширює фейк про провину української ППО у загибелі 11 людей у Харкові8 березня, 01:58 • 17938 перегляди
Наступна фаза війни: Ізраїль атакував нафтосховища в ТегераніVideo8 березня, 02:36 • 5882 перегляди
Публікації
Як війна навколо Ірану загрожує продовольчій безпеці - у Дубаї закінчуються запаси продуктів6 березня, 14:46 • 58047 перегляди
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені6 березня, 13:09 • 65306 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані6 березня, 12:50 • 94282 перегляди
Сайт StopOdrex з історіями пацієнтів скандальної клініки Odrex відновив роботу 6 березня, 11:16 • 59881 перегляди
Куди піти у Києві на вихідних - анонси заходів6 березня, 09:52 • 67455 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Олександр Сирський
Дональд Туск
Денис Прокопенко
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Село
Реклама
УНН Lite
Мандалорець знімає шолом у фільмі і Педро Паскаль каже, це "мало ідеальний сенс"7 березня, 13:15 • 20633 перегляди
Деріл Ханна розкритикувала свій образ в "Історії кохання" як "хрестоматійну мізогінію"7 березня, 12:43 • 23425 перегляди
Tinder погодився виплатити $60,5 млн у позові про дискримінацію за віком7 березня, 09:47 • 25027 перегляди
"Мене просто ламали": SOWA відверто розповіла про токсичну співпрацю у шоу-бізнесіPhoto6 березня, 18:52 • 26087 перегляди
Джамала вразила новим треком "Замовкни" - пісня увійде до альбому "Рух мій"Video6 березня, 15:48 • 26148 перегляди
Актуальне
Техніка
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)
Дипломатка
MIM-104 Patriot

На Харківщині росіяни атакували рятувальників ДСНС під час гасіння пожежі

Київ • УНН

 • 2606 перегляди

У селі Велика Бабка ворожий БПЛА влучив у житловий будинок і поранив трьох людей. Рятувальники не постраждали, але їхню спецтехніку повністю знищено.

На Харківщині росіяни атакували рятувальників ДСНС під час гасіння пожежі
Фото: ДСНС України

У ніч на 8 березня російські війська атакували безпілотником житловий сектор на Харківщині. На місці спалахнула пожежа під час якої ворог цілеспрямовано атакував пожежний автомобіль дроном. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС України.

Деталі

За попередньою інформацією, у ніч на 8 березня російські війська атакували БПЛА житловий сектор села Велика Бабка Чугуївського району. Внаслідок влучання спалахнула пожежа у приватному будинку. Троє мирних жителів отримали поранення.

Коли рятувальники прибули допомогти людям та загасити вогонь, ворог цілеспрямовано атакував дроном пожежний автомобіль. На щастя, надзвичайники не постраждали - вони перебували в укритті. Однак пожежна машина знищена повністю

- йдеться у дописі.

Нагадаємо

За добу на фронті сталось 121 бойове зіткнення, ворог застосував майже 10 тисяч дронів-камікадзе. Сили оборони вразили 11 районів зосередження живої сили росії.

Також УНН повідомляв, що російські окупанти вдарили по вогнеборцях у Самарівському районі Дніпропетровської області під час ліквідації наслідків атаки. Було знищено один пожежний автомобіль, особовий склад не постраждав.

Алла Кіосак

СуспільствоВійна в УкраїніКримінал
Нерухомість
Село
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Харківська область
Дніпропетровська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій