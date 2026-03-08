В Харьковской области россияне атаковали спасателей ГСЧС во время тушения пожара

Фото: ГСЧС Украины

В ночь на 8 марта российские войска атаковали беспилотником жилой сектор в Харьковской области. На месте вспыхнул пожар, во время которого враг целенаправленно атаковал пожарный автомобиль дроном. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.

Подробности

По предварительной информации, в ночь на 8 марта российские войска атаковали БПЛА жилой сектор села Великая Бабка Чугуевского района. В результате попадания вспыхнул пожар в частном доме. Трое мирных жителей получили ранения.

Когда спасатели прибыли помочь людям и потушить огонь, враг целенаправленно атаковал дроном пожарный автомобиль. К счастью, чрезвычайники не пострадали - они находились в укрытии. Однако пожарная машина уничтожена полностью - говорится в сообщении.

Напомним

За сутки на фронте произошло 121 боевое столкновение, враг применил почти 10 тысяч дронов-камикадзе. Силы обороны поразили 11 районов сосредоточения живой силы россии.

Также УНН сообщал, что российские оккупанты ударили по пожарным в Самарском районе Днепропетровской области во время ликвидации последствий атаки. Был уничтожен один пожарный автомобиль, личный состав не пострадал.