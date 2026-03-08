$43.810.0050.900.00
7 марта, 13:30 • 26554 просмотра
Женщины в армии: о службе, усталости, материнстве и цене возвращения
Эксклюзив
7 марта, 12:32 • 69015 просмотра
Как убрать живот и укрепить тело дома - советы тренера
Эксклюзив
7 марта, 10:22 • 38390 просмотра
Сокращение импорта топлива из европейских стран - чем это грозит Украине
7 марта, 10:06 • 39830 просмотра
Силы обороны ударили ракетами ATACMS и SCALP по базе "шахедов" в районе ДАП - Генштаб показал видеоVideo
6 марта, 23:10 • 56573 просмотра
США могут снять санкции с российской нефти для стабилизации рынка – Бессент
6 марта, 15:35 • 60055 просмотра
ЕС рассматривает финансовую помощь для возобновления поставок нефти через "Дружбу"
6 марта, 15:23 • 67641 просмотра
россия весной готовит наступление на Донетчине - ЗеленскийVideo
6 марта, 13:05 • 45571 просмотра
Переговоры Украина-США-рф продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс - Уиткофф
6 марта, 12:50 • 93629 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране
6 марта, 12:20 • 31016 просмотра
Правительство занялось вопросом подорожания на рынке горючего - Свириденко назвала шаги
Эксклюзивы
В Харьковской области россияне атаковали спасателей ГСЧС во время тушения пожара

Киев • УНН

 • 1416 просмотра

В селе Великая Бабка вражеский БПЛА попал в жилой дом и ранил трех человек. Спасатели не пострадали, но их спецтехника полностью уничтожена.

В Харьковской области россияне атаковали спасателей ГСЧС во время тушения пожара
Фото: ГСЧС Украины

В ночь на 8 марта российские войска атаковали беспилотником жилой сектор в Харьковской области. На месте вспыхнул пожар, во время которого враг целенаправленно атаковал пожарный автомобиль дроном. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.

Подробности

По предварительной информации, в ночь на 8 марта российские войска атаковали БПЛА жилой сектор села Великая Бабка Чугуевского района. В результате попадания вспыхнул пожар в частном доме. Трое мирных жителей получили ранения.

Когда спасатели прибыли помочь людям и потушить огонь, враг целенаправленно атаковал дроном пожарный автомобиль. К счастью, чрезвычайники не пострадали - они находились в укрытии. Однако пожарная машина уничтожена полностью

- говорится в сообщении.

Напомним

За сутки на фронте произошло 121 боевое столкновение, враг применил почти 10 тысяч дронов-камикадзе. Силы обороны поразили 11 районов сосредоточения живой силы россии.

Также УНН сообщал, что российские оккупанты ударили по пожарным в Самарском районе Днепропетровской области во время ликвидации последствий атаки. Был уничтожен один пожарный автомобиль, личный состав не пострадал.

Алла Киосак

ОбществоВойна в УкраинеКриминал и ЧП
Недвижимость
Село
Техника
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Харьковская область
Днепропетровская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям