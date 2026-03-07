російські війська атакували рятувальників під час ліквідації наслідків удару по Дніпропетровщині

росіяни завдали удару по рятувальниках під час ліквідації наслідків нічної атаки у Самарівському районі на Дніпропетровщині. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення ДСНС.

Зазначається, що знищений один пожежний автомобіль, ще два - суттєво пошкоджені.

На щастя, вогнеборці не постраждали. Вони перебували у безпечному місці під час атаки