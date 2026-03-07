російські війська атакували рятувальників під час ліквідації наслідків удару по Дніпропетровщині

$43.810.0050.900.00
ukenru
Ексклюзив
7 березня, 13:30 • 16171 перегляди
Жінки у війську: про службу, втому, материнство й ціну повернення
Ексклюзив
7 березня, 12:32 • 37188 перегляди
Як прибрати живіт та зміцнити тіло вдома - поради тренерки
Ексклюзив
7 березня, 10:22 • 25675 перегляди
Скорочення імпорту пального від європейських країн - чим це загрожує Україні
7 березня, 10:06 • 27677 перегляди
Сили оборони вдарили ракетами ATACMS та SCALP по базі "шахедів" у районі ДАП - Генштаб показав відеоVideo
6 березня, 23:10 • 46554 перегляди
США можуть зняти санкції із російської нафти для стабілізації ринку – Бессент
6 березня, 15:35 • 55999 перегляди
ЄС розглядає фінансову допомогу для відновлення постачання нафти через "Дружбу"
6 березня, 15:23 • 63269 перегляди
росія навесні готує наступ на Донеччині - ЗеленськийVideo
6 березня, 13:05 • 44737 перегляди
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
6 березня, 12:50 • 85877 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
6 березня, 12:20 • 30475 перегляди
Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+2°
2м/с
69%
759мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Деріл Ханна розкритикувала свій образ в "Історії кохання" як "хрестоматійну мізогінію"7 березня, 12:43 • 18562 перегляди
NASA вперше змінила орбіту астероїда навколо Сонця - випадково7 березня, 12:54 • 12853 перегляди
Мандалорець знімає шолом у фільмі і Педро Паскаль каже, це "мало ідеальний сенс"7 березня, 13:15 • 16057 перегляди
Україна відновила експорт електроенергії до Європи: експерт пояснив, чому це не суперечить графікам відключень7 березня, 15:20 • 7556 перегляди
Їм дуже важко домовитися - Трамп про переговори між Україною та росією16:46 • 5586 перегляди
Публікації
Як війна навколо Ірану загрожує продовольчій безпеці - у Дубаї закінчуються запаси продуктів6 березня, 14:46 • 49648 перегляди
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені6 березня, 13:09 • 56643 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані6 березня, 12:50 • 85877 перегляди
Сайт StopOdrex з історіями пацієнтів скандальної клініки Odrex відновив роботу 6 березня, 11:16 • 53688 перегляди
Куди піти у Києві на вихідних - анонси заходів6 березня, 09:52 • 61319 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ігор Терехов
Емманюель Макрон
Мухаммед ібн Салман
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Європа
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
Мандалорець знімає шолом у фільмі і Педро Паскаль каже, це "мало ідеальний сенс"7 березня, 13:15 • 16100 перегляди
Деріл Ханна розкритикувала свій образ в "Історії кохання" як "хрестоматійну мізогінію"7 березня, 12:43 • 18606 перегляди
Tinder погодився виплатити $60,5 млн у позові про дискримінацію за віком7 березня, 09:47 • 21207 перегляди
"Мене просто ламали": SOWA відверто розповіла про токсичну співпрацю у шоу-бізнесіPhoto6 березня, 18:52 • 22838 перегляди
Джамала вразила новим треком "Замовкни" - пісня увійде до альбому "Рух мій"Video6 березня, 15:48 • 23003 перегляди
Актуальне
Техніка
Фільм
Шахед-136
Золото
MIM-104 Patriot

російські війська атакували рятувальників під час ліквідації наслідків удару по Дніпропетровщині

Київ • УНН

 • 218 перегляди

Ворог ударив по вогнеборцях у Самарівському районі під час ліквідації наслідків атаки. Знищено один пожежний автомобіль, особовий склад не постраждав.

російські війська атакували рятувальників під час ліквідації наслідків удару по Дніпропетровщині

росіяни завдали удару по рятувальниках під час ліквідації наслідків нічної атаки у Самарівському районі на Дніпропетровщині. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення ДСНС.

Деталі

Зазначається, що знищений один пожежний автомобіль, ще два - суттєво пошкоджені.

На щастя, вогнеборці не постраждали. Вони перебували у безпечному місці під час атаки

- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

На початку березня у Криворізькому районі Дніпропетровської області ворожий дрон вдарив по приміському поїзду. Одна людина загинула, 10 пасажирів було травмовано.

Ворог атакував Дніпропетровщину авіабомбами: двоє загиблих, п'ятеро поранених24.02.26, 21:00 • 4726 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоВійна в Україні
Війна в Україні
Дніпропетровська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій