російські війська атакували рятувальників під час ліквідації наслідків удару по Дніпропетровщині
Київ • УНН
Ворог ударив по вогнеборцях у Самарівському районі під час ліквідації наслідків атаки. Знищено один пожежний автомобіль, особовий склад не постраждав.
росіяни завдали удару по рятувальниках під час ліквідації наслідків нічної атаки у Самарівському районі на Дніпропетровщині. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення ДСНС.
Деталі
Зазначається, що знищений один пожежний автомобіль, ще два - суттєво пошкоджені.
На щастя, вогнеборці не постраждали. Вони перебували у безпечному місці під час атаки
Нагадаємо
На початку березня у Криворізькому районі Дніпропетровської області ворожий дрон вдарив по приміському поїзду. Одна людина загинула, 10 пасажирів було травмовано.
Ворог атакував Дніпропетровщину авіабомбами: двоє загиблих, п'ятеро поранених24.02.26, 21:00 • 4726 переглядiв