российские войска атаковали спасателей во время ликвидации последствий удара по Днепропетровщине
Киев • УНН
Враг ударил по пожарным в Самаровском районе во время ликвидации последствий атаки. Уничтожен один пожарный автомобиль, личный состав не пострадал.
россияне нанесли удар по спасателям во время ликвидации последствий ночной атаки в Самаровском районе Днепропетровской области. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение ГСЧС.
Подробности
Отмечается, что уничтожен один пожарный автомобиль, еще два - существенно повреждены.
К счастью, пожарные не пострадали. Они находились в безопасном месте во время атаки
Напомним
В начале марта в Криворожском районе Днепропетровской области вражеский дрон ударил по пригородному поезду. Один человек погиб, 10 пассажиров были травмированы.
