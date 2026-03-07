российские войска атаковали спасателей во время ликвидации последствий удара по Днепропетровщине

$43.810.0050.900.00
ukenru
Эксклюзив
7 марта, 13:30 • 15956 просмотра
Женщины в армии: о службе, усталости, материнстве и цене возвращения
Эксклюзив
7 марта, 12:32 • 36493 просмотра
Как убрать живот и укрепить тело дома - советы тренера
Эксклюзив
7 марта, 10:22 • 25313 просмотра
Сокращение импорта топлива из европейских стран - чем это грозит Украине
7 марта, 10:06 • 27320 просмотра
Силы обороны ударили ракетами ATACMS и SCALP по базе "шахедов" в районе ДАП - Генштаб показал видеоVideo
6 марта, 23:10 • 46248 просмотра
США могут снять санкции с российской нефти для стабилизации рынка – Бессент
6 марта, 15:35 • 55880 просмотра
ЕС рассматривает финансовую помощь для возобновления поставок нефти через "Дружбу"
6 марта, 15:23 • 63093 просмотра
россия весной готовит наступление на Донетчине - ЗеленскийVideo
6 марта, 13:05 • 44710 просмотра
Переговоры Украина-США-рф продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс - Уиткофф
6 марта, 12:50 • 85633 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране
6 марта, 12:20 • 30458 просмотра
Правительство занялось вопросом подорожания на рынке горючего - Свириденко назвала шаги
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+2°
1.5м/с
72%
759мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Дэрил Ханна раскритиковала свой образ в "Истории любви" как "хрестоматийную мизогинию"7 марта, 12:43 • 18280 просмотра
NASA впервые изменило орбиту астероида вокруг Солнца - случайно7 марта, 12:54 • 12619 просмотра
Мандалорец снимает шлем в фильме, и Педро Паскаль говорит, что это "имело идеальный смысл"7 марта, 13:15 • 15793 просмотра
Украина возобновила экспорт электроэнергии в Европу: эксперт объяснил, почему это не противоречит графикам отключений7 марта, 15:20 • 7148 просмотра
очень трудно договориться - Трамп о переговорах между Украиной и россией16:46 • 5148 просмотра
публикации
Как война вокруг Ирана угрожает продовольственной безопасности – в Дубае заканчиваются запасы продуктов6 марта, 14:46 • 49418 просмотра
Заказные уголовные производства вредят репутации украинских компаний на международной арене6 марта, 13:09 • 56407 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране6 марта, 12:50 • 85631 просмотра
Сайт StopOdrex с историями пациентов скандальной клиники Odrex возобновил работу6 марта, 11:16 • 53518 просмотра
Куда пойти в Киеве на выходных - анонсы мероприятий6 марта, 09:52 • 61163 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Игорь Терехов
Эмманюэль Макрон
Александр Стабб
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Израиль
Харьков
Реклама
УНН Lite
Мандалорец снимает шлем в фильме, и Педро Паскаль говорит, что это "имело идеальный смысл"7 марта, 13:15 • 15797 просмотра
Дэрил Ханна раскритиковала свой образ в "Истории любви" как "хрестоматийную мизогинию"7 марта, 12:43 • 18285 просмотра
Tinder согласился выплатить $60,5 млн по иску о дискриминации по возрасту7 марта, 09:47 • 21099 просмотра
"Меня просто ломали": SOWA откровенно рассказала о токсичном сотрудничестве в шоу-бизнесеPhoto6 марта, 18:52 • 22758 просмотра
Джамала поразила новым треком "Замовкни" - песня войдет в альбом "Рух мій"Video6 марта, 15:48 • 22922 просмотра
Актуальное
Техника
Фильм
Золото
MIM-104 Patriot
Lockheed Martin F-35 Lightning II

российские войска атаковали спасателей во время ликвидации последствий удара по Днепропетровщине

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Враг ударил по пожарным в Самаровском районе во время ликвидации последствий атаки. Уничтожен один пожарный автомобиль, личный состав не пострадал.

российские войска атаковали спасателей во время ликвидации последствий удара по Днепропетровщине

россияне нанесли удар по спасателям во время ликвидации последствий ночной атаки в Самаровском районе Днепропетровской области. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение ГСЧС.

Подробности

Отмечается, что уничтожен один пожарный автомобиль, еще два - существенно повреждены.

К счастью, пожарные не пострадали. Они находились в безопасном месте во время атаки

- говорится в сообщении.

Напомним

В начале марта в Криворожском районе Днепропетровской области вражеский дрон ударил по пригородному поезду. Один человек погиб, 10 пассажиров были травмированы.

Враг атаковал Днепропетровщину авиабомбами: двое погибших, пятеро раненых24.02.26, 21:00 • 4725 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ОбществоВойна в Украине
Война в Украине
Днепропетровская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям