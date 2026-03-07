российские войска атаковали спасателей во время ликвидации последствий удара по Днепропетровщине

россияне нанесли удар по спасателям во время ликвидации последствий ночной атаки в Самаровском районе Днепропетровской области. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение ГСЧС.

Подробности

Отмечается, что уничтожен один пожарный автомобиль, еще два - существенно повреждены.

К счастью, пожарные не пострадали. Они находились в безопасном месте во время атаки - говорится в сообщении.

Напомним

В начале марта в Криворожском районе Днепропетровской области вражеский дрон ударил по пригородному поезду. Один человек погиб, 10 пассажиров были травмированы.

