Враг атаковал Днепропетровщину авиабомбами: двое погибших, пятеро раненых

$43.300.02
51.010.09
ukenru
18:45 • 2680 просмотра
Во Львовской области в ДТП с участием прокурора погиб ребенок. Генпрокурор Кравченко взял дело под личный контроль
18:34 • 4652 просмотра
Великобритания ввела самый масштабный за 4 года пакет санкций против российского энергетического и военного секторов
18:23 • 4826 просмотра
Заседание энергетического "Рамштайна" состоится в марте - Шмыгаль
17:32 • 6012 просмотра
Генеральная Ассамблея ООН поддержала резолюцию Украины о прочном миреPhoto
Эксклюзив
16:08 • 9618 просмотра
Врач-вирусолог объяснила, что на самом деле влияет на распространение гриппа и ОРВИ
15:23 • 11976 просмотра
Лидеры G7 сделали заявление к годовщине вторжения рф - подтвердили поддержку Украины и усилий Трампа по мирному процессу
14:55 • 12957 просмотра
Зеленский назначил нового главного переговорщика по вступлению в ЕС
14:05 • 12634 просмотра
Рада разрешила повышать зарплаты работникам внешкольного образования
Эксклюзив
24 февраля, 12:55 • 21837 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
24 февраля, 12:04 • 13392 просмотра
Генштаб подтвердил поражение МТС "Рубикона" и других объектов оккупантов, в том числе с помощью ATACMS
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
0.8м/с
93%
746мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Украина разоблачила россию в попытке "переписать" Будапештский меморандум24 февраля, 10:17 • 4856 просмотра
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судомPhoto24 февраля, 12:26 • 15837 просмотра
Аудиторы США опубликовали отчет об украинских грантовых активистах: превратили реформы в собственный заработок, – адвокат14:46 • 4336 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto14:59 • 10155 просмотра
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo16:37 • 4792 просмотра
публикации
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
Эксклюзив
24 февраля, 12:55 • 21837 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
Эксклюзив
24 февраля, 09:05 • 33070 просмотра
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса23 февраля, 14:00 • 51454 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
23 февраля, 13:20 • 70051 просмотра
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
Эксклюзив
23 февраля, 13:02 • 72932 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Дональд Трамп
Денис Шмыгаль
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Беларусь
Латвия
Реклама
УНН Lite
Настя Семчук исполнит культовую песню Степана Гиги на Вечере памятиPhoto19:45 • 54 просмотра
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo16:37 • 5080 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto14:59 • 10309 просмотра
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судомPhoto24 февраля, 12:26 • 15988 просмотра
Селена Гомес показала соблазнительную фигуру в купальнике на роскошном отдыхеPhoto23 февраля, 21:02 • 27181 просмотра
Актуальное
Техника
Дипломатка
Отопление
Х-47М2 "Кинжал"
«Калибр» (семейство ракет)

Враг атаковал Днепропетровщину авиабомбами: двое погибших, пятеро раненых

Киев • УНН

 • 1476 просмотра

В результате удара российских авиабомб по Покровской громаде Днепропетровской области погибли два человека. Еще пять человек получили ранения и были госпитализированы.

Враг атаковал Днепропетровщину авиабомбами: двое погибших, пятеро раненых

Армия рф ударила авиабомбами по Днепропетровщине, два человека погибли и еще пятеро получили ранения. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает УНН.

Детали

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА, враг ударил авиабомбами по Покровской громаде. Повреждены частные дома.

Двое местных жителей погибли, пятеро – ранены. Это мужчины 71, 69, 59 и 47 лет и 21-летняя женщина. Все раненые госпитализированы. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести

- говорится в сообщении.

ВСУ вытесняют российских оккупантов за пределы Днепропетровской области - ДШВ22.02.26, 15:52 • 5174 просмотра

Антонина Туманова

Война в Украине
Война в Украине
Днепропетровская область