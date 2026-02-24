Враг атаковал Днепропетровщину авиабомбами: двое погибших, пятеро раненых
Киев • УНН
В результате удара российских авиабомб по Покровской громаде Днепропетровской области погибли два человека. Еще пять человек получили ранения и были госпитализированы.
Армия рф ударила авиабомбами по Днепропетровщине, два человека погибли и еще пятеро получили ранения. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает УНН.
Детали
Как сообщил глава Днепропетровской ОВА, враг ударил авиабомбами по Покровской громаде. Повреждены частные дома.
Двое местных жителей погибли, пятеро – ранены. Это мужчины 71, 69, 59 и 47 лет и 21-летняя женщина. Все раненые госпитализированы. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести
