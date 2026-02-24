Ворог атакував Дніпропетровщину авіабомбами: двоє загиблих, п'ятеро поранених
Київ • УНН
Внаслідок удару російських авіабомб по Покровській громаді Дніпропетровської області загинуло двоє людей. Ще п'ятеро осіб отримали поранення та були госпіталізовані.
Армія рф вдарила авіабомбами по Дніпропетровщині, двоє людей загинули і ще п'ятеро отримали поранення. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає УНН.
Деталі
Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА, ворог вдарив авіабомбами по Покровській громаді. Пошкоджені приватні будинки.
Двоє місцевих мешканців загинули, пʼятеро – поранені. Це чоловіки 71, 69, 59 і 47 років та 21-річна жінка. Усі поранені госпіталізовані. Лікарі оцінюють їхній стан як середньої тяжкості
