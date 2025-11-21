$42.150.06
14:48 • 2864 перегляди
Україна може опинитися перед дуже складним вибором: втрата гідності або ризик втрати ключового партнера - ЗеленськийVideo
13:06 • 9138 перегляди
США ставлять Україні ультиматум щодо мирного плану: загроза припинення постачання зброї та розвідданих - Reuters
12:43 • 11284 перегляди
Циклон принесе сніг та ожеледицю на захід, по Україні температурні контрасти - синоптик
11:38 • 21867 перегляди
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки OdrexPhotoVideo
10:22 • 17647 перегляди
В НАБУ прокоментували повідомлення про допит ексміністра юстиції Галущенка
09:41 • 23863 перегляди
Ціни на газ у Європі та нафта падають на тлі мирного плану Трампа між Україною та рф
21 листопада, 05:29 • 24425 перегляди
США пропонують Україні безпекові гарантії за моделлю НАТО: деталі "мирного плану" Трампа
21 листопада, 04:00 • 29642 перегляди
Велика Британія готує війська для розміщення в Україні на тлі нового раунду переговорів із США
21 листопада, 04:07 • 47039 перегляди
День гідності і Свободи: події, які змінили історію України
21 листопада, 01:12 • 23237 перегляди
В Радбезі ООН Україна заявила про готовність розглядати мирний план США, але не поступиться суверенітетом і територією
Публікації
Ексклюзиви
На фронті зафіксовано 130 бойових зіткнень, ворог активно атакує на Покровському та ще трьох напрямках - Генштаб

Київ • УНН

 • 446 перегляди

Станом на 16:00 на фронті відбулося 130 бойових зіткнень, ворог активно атакує на Покровському та трьох інших напрямках. Від ворожого вогню постраждали громади Сумської та Чернігівської областей.

На фронті зафіксовано 130 бойових зіткнень, ворог активно атакує на Покровському та ще трьох напрямках - Генштаб

Станом на 16.00 на фронті загальна кількість бойових зіткнень становить 130. Ворог активно атакує на Покровському та ще трьох напрямках, перелає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії постраждали громади населених пунктів Біла Береза, Старикове, Кучерівка Сумської області; Карповичі Чернігівської області 

- йдеться у зведенні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні відбулося 10 ворожих атак. Ворог здійснив 63 артилерійські обстріли позицій наших військ та населених пунктів, один з яких — із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося шість бойових зіткнень у районах Синельникового, Вовчанська та в напрямку Колодязного. На даний час триває два боєзіткнення.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбивали дві атаки ворога у бік Петропавлівки та Піщаного. Одне боєзіткнення досі триває.

На Лиманському напрямку сьогодні загарбницька армія здійснила десять атак на позиції українців у районі населених пунктів Копанки, Греківка, Карпівка, Шандриголове, Новоселівка та в напрямках населених пунктів Новий Мир, Шийківка, Дробишеве, Ставки. На даний час п’ять боєзіткнень тривають.

На Слов’янському напрямку з початку доби противник 11 разів атакував поблизу Серебрянки, Дронівки, Виїмки та в напрямках Сіверська і Званівки. Чотири боєзіткнення в даний час тривають.

На Краматорському напрямку противник здійснив одну безуспішну атаку в районі Часового Яру.

На Костянтинівському напрямку наші захисники відбили 16 ворожих спроб вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Плещіївка, Щербинівка, Клебан-Бик, Русин Яр, Полтавка та в напрямках Предтечиного, Степанівки й Софіївки. Ще два боєзіткнення тривають.

На Покровському напрямку від початку доби російські окупанти здійснили 41 спробу потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Шахове, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Дачне, Філія та в бік населених пунктів Нове Шахове, Мирноград, Гришине й Новопавлівка. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 30 атак.

На Олександрівському напрямку від початку доби наші оборонці зупинили 20 штурмів ворожих військ у районах населених пунктів Андріївка-Клевцове, Ялта, Січневе, Вороне, Степове, Вербове, Привільне та в бік Олексіївки.

На Гуляйпільському напрямку агресор тричі намагався йти вперед на позиції наших військ, у районі Рівнопілля та в бік Затишшя, одне боєзіткнення триває.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили шість атак противника в районах Щербаків, Степового та в напрямках Малої Токмачки, Новоданилівки, Новоандріївки й Приморського. Ще два боєзіткнення тривають.

На Придніпровському напрямку ворог на даний час наступальних дій не проводив, йдеться у зведенні.

Антоніна Туманова

