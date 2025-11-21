На фронте зафиксировано 130 боевых столкновений, враг активно атакует на Покровском и еще трех направлениях - Генштаб

По состоянию на 16.00 на фронте общее количество боевых столкновений составляет 130. Враг активно атакует на Покровском и еще трех направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Сегодня от огня вражеской артиллерии пострадали общины населенных пунктов Белая Береза, Стариково, Кучеровка Сумской области; Карповичи Черниговской области - говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня произошло 10 вражеских атак. Враг совершил 63 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, один из которых — из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло шесть боевых столкновений в районах Синельниково, Волчанска и в направлении Колодязного. В настоящее время продолжается два боестолкновения.

На Купянском направлении украинские воины отбивали две атаки врага в сторону Петропавловки и Песчаного. Одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Лиманском направлении сегодня захватническая армия совершила десять атак на позиции украинцев в районе населенных пунктов Копанки, Грековка, Карповка, Шандриголово, Новоселовка и в направлениях населенных пунктов Новый Мир, Шийковка, Дробышево, Ставки. В настоящее время пять боестолкновений продолжаются.

На Славянском направлении с начала суток противник 11 раз атаковал вблизи Серебрянки, Дроновки, Выемки и в направлениях Северска и Звановки. Четыре боестолкновения в настоящее время продолжаются.

На Краматорском направлении противник совершил одну безуспешную атаку в районе Часового Яра.

На Константиновском направлении наши защитники отбили 16 вражеских попыток вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Плещеевка, Щербиновка, Клебан-Бык, Русин Яр, Полтавка и в направлениях Предтечино, Степановки и Софиевки. Еще два боестолкновения продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты совершили 41 попытку потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Шахово, Родинское, Красный Лиман, Новоекономическое, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Дачное, Филиал и в сторону населенных пунктов Новое Шахово, Мирноград, Гришино и Новопавловка. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 30 атак.

На Александровском направлении с начала суток наши защитники остановили 20 штурмов вражеских войск в районах населенных пунктов Андреевка-Клевцово, Ялта, Январское, Вороне, Степное, Вербовое, Привольное и в сторону Алексеевки.

На Гуляйпольском направлении агрессор трижды пытался идти вперед на позиции наших войск, в районе Ровнополья и в сторону Затишья, одно боестолкновение продолжается.

На Ореховском направлении наши защитники отбили шесть атак противника в районах Щербаков, Степного и в направлениях Малой Токмачки, Новоданиловки, Новоандреевки и Приморского. Еще два боестолкновения продолжаются.

На Приднепровском направлении враг в настоящее время наступательных действий не проводил, говорится в сводке.