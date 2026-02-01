$42.850.00
На фронті за добу зафіксовано 338 бойових зіткнень - Генштаб ЗСУ

Київ • УНН

 • 48 перегляди

Впродовж минулої доби на фронті відбулося 338 бойових зіткнень, ворог завдав 44 авіаційних удари та застосував 4053 дрони-камікадзе. Сили оборони уразили два райони зосередження особового складу та два пункти управління противника.

На фронті за добу зафіксовано 338 бойових зіткнень - Генштаб ЗСУ

Впродовж минулої доби на фронті зафіксовано 338 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 44 авіаційних ударів, скинувши 144 керовані авіабомби. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Деталі

Також росіяни застосували 4053 дрони-камікадзе та здійснили 3319 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 190 - із реактивних систем залпового вогню.

Крім того, агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Лужки Сумської області; Маломихайлівка, Просяна, Новоселівка Дніпропетровської області; Тернувате, Залізничне, Верхня Терса, Шевченківське, Вільнянськ, Комишуваха Запорізької області.

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу, два пункти управління та одну іншу важливу ціль російських загарбників.

Ситуація на фронті виглядає так:

На Північно-Слобожанському і курському напрямках минулої доби українські воїни відбили одну атаку окупантів, противник здійснив 82 обстріли, в тому числі чотири - з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 25 разів намагався прорвати оборонні рубежі українських захисників, у районах населених пунктів Вовчанськ, Стариця, Приліпка та у бік населених пунктів Графське, Вільча, Вовчанські Хутори, Колодязне, Фиголівка, Кутьківка.

На Куп’янському напрямку вчора відбулось 12 ворожих атак. Сили оборони відбили штурмові дії противника у бік Петропавлівки, Піщаного, Курилівки, Новоосинового, Новоплатонівки, Глушківки.

На Лиманському напрямку ворог провів 24 атаки. Намагався вклинитися в українську оборону у районах населених пунктів Дробишеве, Середнє, Новоселівка, Зарічне та у бік Ставків, Новосергіївки, Шийківки, Степового, Діброви.

На Слов’янському напрямку впродовж вчорашньої доби українські захисники зупинили 15 спроб окупантів просунутись вперед в районах населених пунктів Ямпіль, Дронівка та у бік Закітного, Рай-Олександрівки, Платонівки, Різниківки.

На Краматорському напрямку противник здійснив п’ять атак у районах Часового Яру та Оріхово-Василівки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 39 атак поблизу населених пунктів Плещіївка, Щербинівка, Русин Яр, Клебан-Бик та у бік Костянтинівки, Іванопілля, Іллінівки, Миколайпілля, Степанівки, Новопавлівки, Софіївки.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 80 штурмових дій агресора поблизу населених пунктів Никанорівка, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Кучерів Яр, Білицьке, Гришине, Новопідгородне, Муравка, Новопавлівка, Іванівка.

На Олександрівському напрямку противник впродовж минулого дня здійснив 11 атак у районі Вербового та у бік Олександрограда, Данилівки, Вишневого, Нового Запоріжжя.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 45 атак окупантів - у районах Гуляйполя, Мирного, Солодкого та у бік Добропілля, Варварівки, Залізничного, Святопетрівки, Зеленого, Староукраїнки.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили чотири атаки противника у районах Степногірська та Плавнів.

На Придніпровському напрямку наступальних дій ворога не відмічено.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Минулої доби втрати російських загарбників склали 1090 осіб. Також українські воїни знешкодили шість танків, три бойові броньовані машини, дев’ять артилерійських систем, 206 безпілотних літальних апаратів, 62 одиниці автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки окупантів.

Нагадаємо

У ніч на 1 лютого росія атакувала Україну 90 ударними БПЛА, включаючи Shahed, Гербера, Італмас. Сили оборони збили 76 ворожих дронів. Зафіксовано влучання 14 БПЛА на 9 локаціях.

Євген Устименко

