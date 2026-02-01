росіяни атакували Україну понад 90 БПЛА: 76 збито, є влучання

$42.850.00
51.240.00
ukenru
06:56 • 812 перегляди
Бумери, зумери та міленіали: хто це і чому нас ділять на покоління
31 січня, 17:53 • 19729 перегляди
Енергопостачання в усіх областях України відновлено: регіони повертаються до планових графіків – Шмигаль
31 січня, 17:28 • 38293 перегляди
"рф працює над забезпеченням миру в Україні": Віткофф розповів про зустріч з посланцем путіна дмитрієвим у СШАPhoto
Ексклюзив
31 січня, 16:54 • 28176 перегляди
Через блекаут у Молдові на кордоні з Україною тимчасово зупиняли пропуск транспорту: що відбувалося у Паланці
31 січня, 15:43 • 28170 перегляди
Без особистої зустрічі з путіним неможливо вирішити територіальні питання - Зеленський
31 січня, 14:50 • 24184 перегляди
Рух транспорту та товарів на кордоні України та Молдови повністю відновлено
31 січня, 14:25 • 15188 перегляди
Україна посилює цифрову координацію евакуації: нова система відстежить шлях людини
31 січня, 13:12 • 13404 перегляди
Військовий бюджет путіна тріщить по швах на тлі відновлення мирних переговорів - Bloomberg
31 січня, 12:33 • 7348 перегляди
"Укрзалізниця" змінює маршрути у трьох областях та пересаджає пасажирів у автобуси через загрозу обстрілів
31 січня, 11:48 • 11878 перегляди
Енергосистема України відновлюється після системної аварії, світло повернеться найближчими годинами - Міненерго
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
2м/с
83%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Понад 300 бойових зіткнень: у Генштабі розповіли про найгарячіші напрямки31 січня, 21:31 • 5400 перегляди
SpaceX почала блокувати Starlink для російських дронів31 січня, 21:59 • 5868 перегляди
"Неофашистське праве крило США": Куба оголосила надзвичайний станPhoto31 січня, 22:33 • 21385 перегляди
У путіна звужується "вікно" для мирної угоди через зростаючий бюджетний дефіцит - Bloomberg1 лютого, 00:17 • 11852 перегляди
Здебільшого кримчани: встановлено імена всіх, хто пішов разом із крейсером "москва"1 лютого, 00:54 • 7136 перегляди
Публікації
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
Ексклюзив
31 січня, 10:00 • 41140 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 18:21 • 70504 перегляди
"Скринінг 40+": коли прийде запрошення в "Дію" і як отримати 2 тис. грн на здоров’яPhoto30 січня, 16:26 • 50013 перегляди
Американська торговельна палата: бізнес повинен мати змогу панувати майбутнє 30 січня, 13:45 • 55427 перегляди
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора30 січня, 12:58 • 57545 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ілон Маск
Денис Шмигаль
Михайло Федоров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Німеччина
Крим
Реклама
УНН Lite
Подолав майже 5 тисяч кілометрів: рідкісний хвилястий альбатрос з Галапагосів помічений біля узбережжя КаліфорніїVideo06:27 • 790 перегляди
Співачка-зрадниця Йолка відмовилася від українського громадянства та отримала паспорт рф31 січня, 16:40 • 21945 перегляди
Маєток актора Джина Гекмена виставили на продаж майже через рік після його смертіVideo31 січня, 09:00 • 25412 перегляди
Кібератак зазнали компанії-власники додатків для знайомств Bumble, Badoo та Tinder31 січня, 07:38 • 28686 перегляди
Шерон Стоун заявила, що спілкується з духами із потойбіччя та підтвердила участь у Ейфорії 330 січня, 18:42 • 29350 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
The Hill
SpaceX Starship

росіяни атакували Україну понад 90 БПЛА: 76 збито, є влучання

Київ • УНН

 • 16 перегляди

В ніч на 1 лютого росія атакувала Україну 90 ударними БПЛА, включаючи Shahed, Гербера, Італмас. Сили оборони збили 76 ворожих дронів. Зафіксовано влучання 14 БПЛА на 9 локаціях.

росіяни атакували Україну понад 90 БПЛА: 76 збито, є влучання

У ніч на 1 лютого росіяни атакували Україну 90 ударними БПЛА типу Shahed, Гербера, Італмас. Ворог запускав дрони з російських міст орел, брянськ, курськ, приморсько-ахтарськ, а також з окупованого Донецька. Близько 60 з запущених дронів - "шахеди", повідомляє УНН з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Деталі

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Було збито або подавлено 76 ворожих БПЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання 14 ударних БПЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БПЛА на 2 локаціях.

Нагадаємо

Внаслідок влучання ворожого дрону у Дніпрі в ніч на 1 лютого загинули двоє людей: жінка і чоловік.

Євген Устименко

Війна в Україні
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Курськ
Дніпро (місто)
Повітряні сили Збройних сил України
Шахед-136
Україна
Донецьк