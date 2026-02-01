росіяни атакували Україну понад 90 БПЛА: 76 збито, є влучання
Київ • УНН
В ніч на 1 лютого росія атакувала Україну 90 ударними БПЛА, включаючи Shahed, Гербера, Італмас. Сили оборони збили 76 ворожих дронів. Зафіксовано влучання 14 БПЛА на 9 локаціях.
У ніч на 1 лютого росіяни атакували Україну 90 ударними БПЛА типу Shahed, Гербера, Італмас. Ворог запускав дрони з російських міст орел, брянськ, курськ, приморсько-ахтарськ, а також з окупованого Донецька. Близько 60 з запущених дронів - "шахеди", повідомляє УНН з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Деталі
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Було збито або подавлено 76 ворожих БПЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі та сході країни.
Зафіксовано влучання 14 ударних БПЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БПЛА на 2 локаціях.
Нагадаємо
Внаслідок влучання ворожого дрону у Дніпрі в ніч на 1 лютого загинули двоє людей: жінка і чоловік.