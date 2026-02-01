$42.850.00
Бумеры, зумеры и миллениалы: кто это и почему нас делят на поколения
31 января, 17:53
31 января, 17:53 • 19988 просмотра
Энергоснабжение во всех областях Украины восстановлено: регионы возвращаются к плановым графикам – Шмыгаль
31 января, 17:28
31 января, 17:28 • 38671 просмотра
"рф работает над обеспечением мира в Украине": Виткофф рассказал о встрече с посланником путина дмитриевым в США
31 января, 16:54
Эксклюзив
31 января, 16:54 • 28456 просмотра
Из-за блэкаута в Молдове на границе с Украиной временно останавливали пропуск транспорта: что происходило в Паланке
31 января, 15:43
31 января, 15:43 • 28421 просмотра
Без личной встречи с путиным невозможно решить территориальные вопросы - Зеленский
31 января, 14:50
31 января, 14:50 • 24342 просмотра
Движение транспорта и товаров на границе Украины и Молдовы полностью восстановлено
31 января, 14:25
31 января, 14:25 • 15264 просмотра
Украина усиливает цифровую координацию эвакуации: новая система отследит путь человека
31 января, 13:12
31 января, 13:12 • 13445 просмотра
Военный бюджет Путина трещит по швам на фоне возобновления мирных переговоров - Bloomberg
31 января, 12:33
31 января, 12:33 • 7362 просмотра
"Укрзалізниця" меняет маршруты в трех областях и пересаживает пассажиров в автобусы из-за угрозы обстрелов
31 января, 11:48
31 января, 11:48 • 11889 просмотра
Энергосистема Украины восстанавливается после системной аварии, свет вернется в ближайшие часы - Минэнерго
россияне атаковали Украину более 90 БПЛА: 76 сбито, есть попадания

Киев • УНН

 • 140 просмотра

В ночь на 1 февраля россия атаковала Украину 90 ударными БПЛА, включая Shahed, Гербера, Италмас. Силы обороны сбили 76 вражеских дронов. Зафиксированы попадания 14 БПЛА на 9 локациях.

россияне атаковали Украину более 90 БПЛА: 76 сбито, есть попадания

В ночь на 1 февраля россияне атаковали Украину 90 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас. Враг запускал дроны из российских городов Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск, а также из оккупированного Донецка. Около 60 из запущенных дронов - "шахеды", сообщает УНН со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Детали

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Было сбито или подавлено 76 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дроны других типов на севере и востоке страны.

Зафиксировано попадание 14 ударных БПЛА в 9 локациях, а также падение сбитых (обломков) БПЛА в 2 локациях.

Напомним

В результате попадания вражеского дрона в Днепре в ночь на 1 февраля погибли два человека: женщина и мужчина.

Евгений Устименко

Война в Украине
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Курск
Днепр
Военно-воздушные силы Украины
Шахед-136
Украина
Донецк