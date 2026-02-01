россияне атаковали Украину более 90 БПЛА: 76 сбито, есть попадания
Киев • УНН
В ночь на 1 февраля россия атаковала Украину 90 ударными БПЛА, включая Shahed, Гербера, Италмас. Силы обороны сбили 76 вражеских дронов. Зафиксированы попадания 14 БПЛА на 9 локациях.
В ночь на 1 февраля россияне атаковали Украину 90 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас. Враг запускал дроны из российских городов Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск, а также из оккупированного Донецка. Около 60 из запущенных дронов - "шахеды", сообщает УНН со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Детали
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Было сбито или подавлено 76 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дроны других типов на севере и востоке страны.
Зафиксировано попадание 14 ударных БПЛА в 9 локациях, а также падение сбитых (обломков) БПЛА в 2 локациях.
Напомним
В результате попадания вражеского дрона в Днепре в ночь на 1 февраля погибли два человека: женщина и мужчина.