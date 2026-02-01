На фронте за сутки зафиксировано 338 боевых столкновений - Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 338 боевых столкновений. Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 44 авиационных удара, сбросив 144 управляемые авиабомбы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

Также россияне применили 4053 дрона-камикадзе и совершили 3319 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 190 — из реактивных систем залпового огня.

Кроме того, агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Лужки Сумской области; Маломихайловка, Просяная, Новоселовка Днепропетровской области; Терноватое, Зализничное, Верхняя Терса, Шевченковское, Вольнянск, Камышеваха Запорожской области.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава, два пункта управления и одну другую важную цель российских захватчиков.

Ситуация на фронте выглядит так:

На Северо-Слобожанском и курском направлениях за прошедшие сутки украинские воины отбили одну атаку оккупантов, противник совершил 82 обстрела, в том числе четыре — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг 25 раз пытался прорвать оборонительные рубежи украинских защитников, в районах населенных пунктов Волчанск, Старица, Прилипка и в сторону населенных пунктов Графское, Вильча, Волчанские Хутора, Колодязное, Фиголевка, Кутьковка.

На Купянском направлении вчера произошло 12 вражеских атак. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в сторону Петропавловки, Песчаного, Куриловки, Новоосинового, Новоплатоновки, Глушковки.

На Лиманском направлении враг провел 24 атаки. Пытался вклиниться в украинскую оборону в районах населенных пунктов Дробышево, Среднее, Новоселовка, Заречное и в сторону Ставков, Новосергиевки, Шийковки, Степного, Дибровы.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток украинские защитники остановили 15 попыток оккупантов продвинуться вперед в районах населенных пунктов Ямполь, Дроновка и в сторону Закитного, Рай-Александровки, Платоновки, Резниковки.

На Краматорском направлении противник совершил пять атак в районах Часового Яра и Орехово-Васильевки.

На Константиновском направлении враг совершил 39 атак вблизи населенных пунктов Плещеевка, Щербиновка, Русин Яр, Клебан-Бык и в сторону Константиновки, Иванополья, Ильиновки, Николаевки, Степановки, Новопавловки, Софиевки.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 80 штурмовых действий агрессора вблизи населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филия и в сторону населенных пунктов Кучеров Яр, Белицкое, Гришино, Новоподгородное, Муравка, Новопавловка, Ивановка.

На Александровском направлении противник в течение минувшего дня совершил 11 атак в районе Вербового и в сторону Александрограда, Даниловки, Вишневого, Нового Запорожья.

На Гуляйпольском направлении произошло 45 атак оккупантов — в районах Гуляйполя, Мирного, Сладкого и в сторону Доброполья, Варваровки, Зализничного, Святопетровки, Зеленого, Староукраинки.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили четыре атаки противника в районах Степногорска и Плавней.

На Приднепровском направлении наступательных действий врага не отмечено.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

За минувшие сутки потери российских захватчиков составили 1090 человек. Также украинские воины обезвредили шесть танков, три боевые бронированные машины, девять артиллерийских систем, 206 беспилотных летательных аппаратов, 62 единицы автомобильной техники и единицу специальной техники оккупантов.

Напомним

В ночь на 1 февраля россия атаковала Украину 90 ударными БПЛА, включая Shahed, Gerbera, Italmas. Силы обороны сбили 76 вражеских дронов. Зафиксировано попадание 14 БПЛА на 9 локациях.