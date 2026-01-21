$43.180.08
Ексклюзив


Ексклюзив


10:42 • 13784 перегляди

08:59 • 16980 перегляди

20 січня, 20:12 • 36314 перегляди

20 січня, 19:42 • 55679 перегляди

20 січня, 18:44 • 48132 перегляди

20 січня, 15:45 • 79039 перегляди
Ексклюзив
20 січня, 13:37 • 41066 перегляди
Урожай, фронт і настрій населення: що формує курс гривні у 2026 році та яким він буде


20 січня, 13:28 • 64897 перегляди
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність


На фронті відбулося 74 бойові зіткнення, понад третина з них на Покровському напрямку - Генштаб

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Від початку доби на фронті зафіксовано 74 бойові зіткнення, з них понад третина на Покровському напрямку. Російські війська продовжують тиснути, атакувавши населені пункти та позиції ЗСУ.

На фронті відбулося 74 бойові зіткнення, понад третина з них на Покровському напрямку - Генштаб

Уздовж лінії фронту від початку доби зафіксовані загалом 74 бойові зіткнення, найбільше тиснути російська армія продовжує на Покровському напрямку. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, пише УНН.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії постраждали громади прикордонних населених пунктів, зокрема Рижівка, Кучерівка, Рогізне Сумської області; Клюси Чернігівської області

- йдеться у повідомленні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби ворог здійснив 42 обстріли позицій наших військ та населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося шість атак противника поблизу Дворічанського та у бік Ізбицького, Графського, Круглого. Досі триває одне боєзіткнення.

На Куп’янському напрямку противник сім разів намагався прорвати оборону наших захисників - атакував у бік населених пунктів Петропавлівка, Піщане, Крилівка, Богуславка. Три боєзіткнення продовжуються.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила шість атак, у районах населених пунктів Новомихайлівка, Дробишеве, Ямпіль та у бік Лиману й Новосергіївки.

На Слов’янському напрямку на даний час боєзіткнень не зафіксовано.

На Краматорському напрямку українські підрозділи відбили штурм у районі Ступочок.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив п’ять штурмових дій у районі населеного пункту Плещіївка і у бік Костянтинівки та Іванопілля.

Втрати ворога: мінус 1170 солдатів та понад тисяча БпЛА за добу21.01.26, 07:31 • 3300 переглядiв

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 26 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік Сергіївки й Новопідгороднього. Досі тривають два боєзіткнення.

На Олександрівському напрямку ворог намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Злагода, Єгорівка та у бік Нового Запоріжжя. Сили оборони відбили три ворожих штурми. Авіаудару керованими авіабомбами зазнала Великомихайлівка.

З початку доби на Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбивали 19 атак окупантів у районі Гуляйполя та у бік Добропілля й Варварівки. Авіаударів КАБами зазнали Верхня Терса, Залізничне, Воздвижівка.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках на даний час боєзіткнень не зафіксовано. Авіаударів зазнали населені пункти Юльївка й Розумівка.

"Виключно малі піхотні групи": прикордонники розповіли, де в Україні активізувалися війська рф21.01.26, 14:02 • 2362 перегляди

Ольга Розгон

