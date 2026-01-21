На фронті відбулося 74 бойові зіткнення, понад третина з них на Покровському напрямку - Генштаб

Уздовж лінії фронту від початку доби зафіксовані загалом 74 бойові зіткнення, найбільше тиснути російська армія продовжує на Покровському напрямку. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, пише УНН.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії постраждали громади прикордонних населених пунктів, зокрема Рижівка, Кучерівка, Рогізне Сумської області; Клюси Чернігівської області - йдеться у повідомленні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби ворог здійснив 42 обстріли позицій наших військ та населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося шість атак противника поблизу Дворічанського та у бік Ізбицького, Графського, Круглого. Досі триває одне боєзіткнення.

На Куп’янському напрямку противник сім разів намагався прорвати оборону наших захисників - атакував у бік населених пунктів Петропавлівка, Піщане, Крилівка, Богуславка. Три боєзіткнення продовжуються.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила шість атак, у районах населених пунктів Новомихайлівка, Дробишеве, Ямпіль та у бік Лиману й Новосергіївки.

На Слов’янському напрямку на даний час боєзіткнень не зафіксовано.

На Краматорському напрямку українські підрозділи відбили штурм у районі Ступочок.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив п’ять штурмових дій у районі населеного пункту Плещіївка і у бік Костянтинівки та Іванопілля.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 26 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік Сергіївки й Новопідгороднього. Досі тривають два боєзіткнення.

На Олександрівському напрямку ворог намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Злагода, Єгорівка та у бік Нового Запоріжжя. Сили оборони відбили три ворожих штурми. Авіаудару керованими авіабомбами зазнала Великомихайлівка.

З початку доби на Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбивали 19 атак окупантів у районі Гуляйполя та у бік Добропілля й Варварівки. Авіаударів КАБами зазнали Верхня Терса, Залізничне, Воздвижівка.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках на даний час боєзіткнень не зафіксовано. Авіаударів зазнали населені пункти Юльївка й Розумівка.

