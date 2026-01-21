На фронте произошло 74 боевых столкновения, более трети из них на Покровском направлении - Генштаб

Вдоль линии фронта с начала суток зафиксировано в общей сложности 74 боевых столкновения, больше всего российская армия продолжает давить на Покровском направлении. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, пишет УНН.

Сегодня от огня вражеской артиллерии пострадали общины приграничных населенных пунктов, в частности Рыжевка, Кучеровка, Рогизне Сумской области; Клюсы Черниговской области - говорится в сообщении.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток враг совершил 42 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении произошло шесть атак противника вблизи Двуречанского и в сторону Избицкого, Графского, Круглого. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Купянском направлении противник семь раз пытался прорвать оборону наших защитников - атаковал в сторону населенных пунктов Петропавловка, Песчаное, Крыловка, Богуславка. Три боестолкновения продолжаются.

На Лиманском направлении захватническая армия совершила шесть атак, в районах населенных пунктов Новомихайловка, Дробышево, Ямполь и в сторону Лимана и Новосергиевки.

На Славянском направлении в настоящее время боестолкновений не зафиксировано.

На Краматорском направлении украинские подразделения отбили штурм в районе Ступочек.

На Константиновском направлении враг совершил пять штурмовых действий в районе населенного пункта Плещеевка и в сторону Константиновки и Иванополья.

Потери врага: минус 1170 солдат и более тысячи БПЛА за сутки

На Покровском направлении российские захватчики совершили 26 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал и в сторону Сергеевки и Новоподгороднего. До сих пор продолжаются два боестолкновения.

На Александровском направлении враг пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Злагода, Егоровка и в сторону Нового Запорожья. Силы обороны отбили три вражеских штурма. Авиаудару управляемыми авиабомбами подверглась Великомихайловка.

С начала суток на Гуляйпольском направлении наши защитники отбивали 19 атак оккупантов в районе Гуляйполя и в сторону Доброполья и Варваровки. Авиаударам КАБами подверглись Верхняя Терса, Зализничное, Воздвиженка.

На Ореховском и Приднепровском направлениях в настоящее время боестолкновений не зафиксировано. Авиаударам подверглись населенные пункты Юльевка и Разумовка.

