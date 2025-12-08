На фронті 87 боїв, на Покровському напрямку відбили вже 22 з 25 атак - Генштаб

Сили оборони стримують натиск та сьогодні вже відбили 22 з 25 ворожих атак на Покровському напрямку, загалом на фронті з початку поточної доби сталося 87 боїв, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у зведенні на 16 годину 8 грудня, пише УНН.

Сили оборони України стримують наступ російських окупантів. На цей час загальна кількість бойових зіткнень становить 87 - повідомили у Генштабі.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Гута-Студенецька, Богданове Чернігівської області; Нескучне, Стукалівка, Іскрисківщина, Рижівка, Безсалівка, Бобилівка, Шалигине, Гірки, Бунякине, Чернацьке, Бруски, Студенок Сумської області.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках авіація загарбників завдала авіаудару, скинувши при цьому три керовані авіаційні бомби. Крім того, ворог здійснив 68 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили чотири ворожі атаки у районах Вовчанська, Синельникового, Одрадного та Довгенького, ще три боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбивають чотири ворожі атаки у бік Петропавлівки й Піщаного.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила сім атак на позиції українців у районі населених пунктів Нововодяне, Шандриголове, Колодязі, Дробишеве та у бік Лиману, наразі один бій триває.

На Слов’янському напрямку росіяни шість разів намагалися просунутися на позиції наших військ у районах Ямполя, Серебрянки, Дронівки та Федорівки. Сили оборони зупинили всі атаки противника.

На Краматорському напрямку на даний час наступальних дій ворога не відмічено. Авіаудару зазнав населений пункт Рай-Олександрівка.

На Костянтинівському напрямку противник 15 разів намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Олександро-Шультиного, Плещіївки, Щербинівки, Яблунівки, Русиного Яру та у бік Софіївки.

На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 25 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Шахове, Федорівка, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне та у бік Новопавлівки. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 22 атаки.

На Олександрівському напрямку українські захисники зупинили 11 штурмових дій ворожих військ. Противник намагається просуватися в районах населених пунктів Зелений Гай, Січневе, Вербове, Рибне, Красногірське та Вишневе, ще одне боєзіткнення триває

На Гуляйпільському напрямку відбулось десять боєзіткнень в районах населених пунктів Солодке, Привільне, Гуляйполе та у бік населеного пункту Прилуки. Ворожа авіація завдала авіаударів по населеним пунктам, зокрема Тернувате, Косівцеве, Різдвянка та Залізничне.

На Оріхівському напрямку з початку доби відбулася одна атака ворожих підрозділів – окупанти намагалися просунутися вперед у районі Степового, також загарбник завдав авіаудару КАБами по Запоріжжю.

На Придніпровському напрямку на даний час боєзіткнень не зафіксовано.

Генштаб підтвердив ураження 20 резервуарів у Темрюцькому морпорту та ворожих складів на окупованих територіях