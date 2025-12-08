$42.060.13
У бою на східному напрямку загинув український пілот Су-27 Євгеній Іванов
Ексклюзив
14:34 • 1548 перегляди
Даний документ дійсно є унікальним, не в хорошому розумінні цього слова: експерт про оновлену Стратегію нацбезпеки США
13:22 • 8698 перегляди
Час кругової поруки закінчився і час мовчання теж: Генпрокурор Кравченко анонсував повну перевірку всіх дитячих будинків по країні
Ексклюзив
13:00 • 16528 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
12:25 • 17966 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
11:28 • 14316 перегляди
Ми не маємо згоди щодо Донбасу: Зеленський про мирні переговори
Ексклюзив
10:53 • 22673 перегляди
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
10:37 • 12587 перегляди
Зеленський проведе зустрічі з лідерами Британії, Франції та Німеччини, потім з ЄС та НАТО: в ОП повідомили деталі
Ексклюзив
10:00 • 12794 перегляди
Як працює механізм повернення на службу після СЗЧ: адвокат розповіла алгоритм дій
09:33 • 12632 перегляди
"20% дітей споживають електронні сигарети": лікарі заявляють про стрімке зростання нікотинової залежності серед підлітків
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

На фронті 87 боїв, на Покровському напрямку відбили вже 22 з 25 атак - Генштаб

Київ • УНН

 • 132 перегляди

Сили оборони України стримують наступ російських окупантів, відбивши 22 з 25 атак на Покровському напрямку. Загалом з початку доби відбулося 87 бойових зіткнень на фронті.

На фронті 87 боїв, на Покровському напрямку відбили вже 22 з 25 атак - Генштаб

Сили оборони стримують натиск та сьогодні вже відбили 22 з 25 ворожих атак на Покровському напрямку, загалом на фронті з початку поточної доби сталося 87 боїв, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у зведенні на 16 годину 8 грудня, пише УНН.

Сили оборони України стримують наступ російських окупантів. На цей час загальна кількість бойових зіткнень становить 87

- повідомили у Генштабі.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Гута-Студенецька, Богданове Чернігівської області; Нескучне, Стукалівка, Іскрисківщина, Рижівка, Безсалівка, Бобилівка, Шалигине, Гірки, Бунякине, Чернацьке, Бруски, Студенок Сумської області.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках авіація загарбників завдала авіаудару, скинувши при цьому три керовані авіаційні бомби. Крім того, ворог здійснив 68 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили чотири ворожі атаки у районах Вовчанська, Синельникового, Одрадного та Довгенького, ще три боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбивають чотири ворожі атаки у бік Петропавлівки й Піщаного.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила сім атак на позиції українців у районі населених пунктів Нововодяне, Шандриголове, Колодязі, Дробишеве та у бік Лиману, наразі один бій триває.

На Слов’янському напрямку росіяни шість разів намагалися просунутися на позиції наших військ у районах Ямполя, Серебрянки, Дронівки та Федорівки. Сили оборони зупинили всі атаки противника.

На Краматорському напрямку на даний час наступальних дій ворога не відмічено. Авіаудару зазнав населений пункт Рай-Олександрівка.

На Костянтинівському напрямку противник 15 разів намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Олександро-Шультиного, Плещіївки, Щербинівки, Яблунівки, Русиного Яру та у бік Софіївки.

На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 25 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Шахове, Федорівка, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне та у бік Новопавлівки. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 22 атаки.

На Олександрівському напрямку українські захисники зупинили 11 штурмових дій ворожих військ. Противник намагається просуватися в районах населених пунктів Зелений Гай, Січневе, Вербове, Рибне, Красногірське та Вишневе, ще одне боєзіткнення триває

На Гуляйпільському напрямку відбулось десять боєзіткнень в районах населених пунктів Солодке, Привільне, Гуляйполе та у бік населеного пункту Прилуки. Ворожа авіація завдала авіаударів по населеним пунктам, зокрема Тернувате, Косівцеве, Різдвянка та Залізничне.

На Оріхівському напрямку з початку доби відбулася одна атака ворожих підрозділів – окупанти намагалися просунутися вперед у районі Степового, також загарбник завдав авіаудару КАБами по Запоріжжю.

На Придніпровському напрямку на даний час боєзіткнень не зафіксовано.

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Вовчанськ
Покровськ
Сумська область
Генеральний штаб Збройних сил України
Чернігівська область
Гуляйполе
Запоріжжя